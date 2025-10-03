Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le

Cinq départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France, pour des risques d'orages ce samedi 4 octobre. Voici lesquels. 

Un risque orageux important. Cinq départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages, par Météo-France, ce samedi. 

Il s'agit du Calvados, du Maine-et-Loire, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme. 

@Météo-France

Selon les prévisionnistes, «le vent se renforce pendant la nuit, de la Bretagne aux côtes de Manche, avec des rafales de l’ordre de 60 à 80 km/h, à l’approche du front froid de la perturbation qui traverse le pays samedi. Ce front froid apporte des pluies parfois soutenues, notamment sur les régions du Nord et de l’Est. Il s’accompagne de rafales dépassant 60 km/h dans les terres, et de l’ordre de 70 à 80 km/h près de la Manche. Des vents tempétueux sont probables sur une partie des îles Britanniques».  

Sur le même sujet Météo : retour de la pluie, forts coups de vent... Quel temps va-t-il faire ce week-end ? Lire

Le Pas-de-Calais sera également concerné par une vigilance jaune pour un risque de pluie-inondation. 39 départements du quart nord-ouest sont par ailleurs placés en vigilance jaune vents violents.  

orageMétéoMétéo-France

