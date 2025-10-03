Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé un département du nord du pays en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce samedi 4 octobre.

Soyez prudents, surtout près des cours d'eau. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé un département de l'Hexagone en vigilance jaune pluie-inondation.

© Météo-France

Il s'agit du Pas-de-Calais, qui est également concerné par des vigilances pour des risques de vent, d'orages et de vagues-submersion.

Plus généralement, ce sont la plupart des départements de la moitié nord du pays qui subiront le passage d'un fort coup de vent sur les côtés de la Manche et les Hauts-de-France, après le passage d'une perturbation au cours de l'après-midi.

Ces conditions météorologiques perturbées sont provoquées par le passage de la dépression Amy, qui touchera violemment le nord de l'Ecosse et l'Irlande tout au long du week-end, jusqu'au nord de l'Hexagone.