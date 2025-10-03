Toute l’actu en direct 24h/24
Reçue par Sébastien Lecornu, Marine Le Pen arrive à Matignon avec un chaton en cage (photo)

Marine Le Pen accompagnée de son félin cachée dans une cage. [© Alain Jocard / REUTERS]
Dans le cadre de la constitution de son nouveau gouvernement, Sébastien Lecornu a reçu ce vendredi Marine Le Pen à Matignon. La cheffe de file des députés du Rassemblement national a décidé de se présenter accompagnée d’un petit félin, caché dans sa cage.

Une scène insolite à l’entrée de Matignon. Marine le Pen s’est présenté vendredi 3 octobre aux portes de Matignon accompagnée d’un chaton dans sa cage. La députée a été accueillie dans la demeure du premier ministre qui poursuit ses consultations afin de prochainement déterminer un nouveau gouvernement.

«Il s'agit d'un chaton d’une portée qui vient de naître chez elle, a-t-on appris d'un proche de Marine Le Pen. Ce petit chat n’arrive pas à se nourrir tout seul et a besoin d’être nourri ou il mourra. Elle a décidé de le sauver. Il ne la quitte pas.»

Son interêt pour les félins n'est pas une nouveauté. L'ancienne présidente du RN avait déjà, par le passé, fait part de son amour pour les chats. Une passion qui a même poussé l'élue à passer un diplôme pour être éleveuse.

Cette rencontre avec le Premier ministre se place dans un contexte de remaniement politique important. Le nouveau locataire de Matignon devrait également recevoir les socialistes afin de ne pas être censuré par ces derniers. La tâche s'annonce difficile, puisque ces derniers réclament notamment une taxe Zucman sur les plus riches ou la suspension de la réforme des retraites. 

Le nouveau chef du gouvernement devrait ensuite recevoir les écologistes dans le courant de la journée. 

