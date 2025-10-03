Réduction de l’impôt sur le revenu des couples modestes : qui pourrait être concerné ?

Sébastien Lecornu, en quête d'un compromis sur le budget, a mis sur la table une réduction de l'impôt sur le revenu pour les couples dont les deux membres sont payés «légèrement» au-dessus du Smic. Une réforme qui pourrait augmenter le pouvoir d’achat de plusieurs millions de travailleurs.

Alors que le Premier ministre poursuit ses consultations sur le budget 2026 pour éviter la censure, les oppositions réclament des mesures concrètes pour augmenter le pouvoir d’achat des Français. Parmi les concessions envisagées, Sébastien Lecornu a annoncé sa volonté de modifier les paramètres du mécanisme qui permet de lisser l’entrée dans l’impôt des Français les plus modestes. Une disposition qui engendrerait une baisse d’impôt sur le revenu pour des millions de travailleurs.

Modifier la «décote»

C’est un casse-tête qui agite l’exécutif : comment redonner du pouvoir d’achat aux Français sans toucher aux caisses publiques, dans un contexte de redressement du déficit du pays ? Pour démêler la situation, le Premier ministre a soumis l’idée de baisser l’impôt sur le revenu des foyers les plus modestes, sans toutefois relever les montants des barèmes. Pour ce faire, une solution semble tenir la corde : la modification du mécanisme de «décote», qui permet de lisser l’entrée dans l’impôt.

Concrètement, la décote est un système qui vient corriger le montant de l’impôt brut obtenu après l’application du barème, quand celui-ci est inférieur à certains plafonds : pour les revenus de 2024, c’est 1.964 euros pour une personne seule et 3.249 euros pour un couple. En modifiant les paramètres de la décote, le Premier ministre pourrait réduire l’impôt des couples dont le revenu fiscal est situé dans la première tranche, soit les contribuables dont le taux marginal d’imposition est de 11%.

Dans le détail, il s’agit des couples gagnant entre 1,06 Smic mensuel chacun (soit 100 euros au-dessus du Smic actuel), montant à partir duquel on devient imposable actuellement, et près de deux Smic. Une mesure qui concernerait, dans ces conditions, plus de 9 millions de foyers fiscaux. En effet, près de la moitié des 45% de foyers fiscaux soumis à l’impôt sur le revenu (sur 40,7 millions de foyers fiscaux au total) se situent dans cette première tranche du barème.

Une piste jugée «insuffisante» par la gauche

À noter que cette solution est différente de l’augmentation du plancher de la première tranche du barème, fixée en 2025 à 11.493 euros par part fiscale. L’impôt étant progressif, l’ensemble des foyers fiscaux imposables est soumis à la première tranche, y compris les foyers les plus riches, qui payeraient donc moins d’impôts si l’entrée du barème était relevée. Cela constituerait donc un immense manque à gagner pour l’État.

Malgré les efforts de Sébastien Lecornu, cette piste de la «décote» a été jugée insuffisante par la gauche et les syndicats, qui réclament d’autres mesures de justice fiscale, à commencer par la taxe Zucman, déjà écartée par le Premier ministre, ou encore le rétablissement de l'Impôt sur la fortune (ISF).

Le Premier ministre a par ailleurs fait savoir qu’il se penchait sur d’autres mesures de compromis, comme une «défiscalisation et un allègement des charges sociales sur les heures supplémentaires», ou encore «le rétablissement de la prime Macron».