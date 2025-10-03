Vagues submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour la journée du samedi 4 octobre. En raison de vents violents, des vagues-submersion sont à redouter au nord de l'Hexagone.

Prudence dans le nord de la France. En raison de fortes bourrasques, les prévisionnistes de Météo-France ont placé trois départements en vigilance jaune pour des risques de vagues ou submersion, ce samedi 4 octobre.

Dans le détail, les trois départements concernés sont : le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.

Météo-France

Ces départements seront ainsi sujets à de forts orages et des vents violents, pouvant par exemple aller jusqu’à 100 km/h en Normandie. À noter qu’une éclaircie est attendue ce dimanche, avec des températures moyennant 16 °C dans ces trois départements.