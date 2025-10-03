Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Vagues submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour la journée du samedi 4 octobre. En raison de vents violents, des vagues-submersion sont à redouter au nord de l'Hexagone.

Prudence dans le nord de la France. En raison de fortes bourrasques, les prévisionnistes de Météo-France ont placé trois départements en vigilance jaune pour des risques de vagues ou submersion, ce samedi 4 octobre.

Dans le détail, les trois départements concernés sont : le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.  

Météo-France
Sur le même sujet Vents violents : voici les 55 départements placés en vigilance jaune ce samedi Lire

Ces départements seront ainsi sujets à de forts orages et des vents violents, pouvant par exemple aller jusqu’à 100 km/h en Normandie. À noter qu’une éclaircie est attendue ce dimanche, avec des températures moyennant 16 °C dans ces trois départements.

Météo-Francevigilance météovagues-submersionMétéo

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi
Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce samedi
Vents violents : voici les 55 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités