80 ans de la Sécurité sociale : combien coûte-t-elle à la France et comment est-elle financée ?

Créée en 1945, la Sécurité sociale fête son 80e anniversaire ce samedi 4 octobre. Composante essentielle du système social français, elle représente toutefois un coût très important, notamment financé par de multiples cotisations et impôts.

En France, la Sécurité sociale est un ensemble de dispositifs et d'institutions majoritairement publics qui ont pour fonction d'assurer la protection sociale des individus des conséquences d'événements ou de situations diverses (maladie, vieillesse, famille, autonomie…). Elle a été fondée en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par le Conseil national de la Résistance, et officiellement instituée par le ministre du Travail, Ambroise Croizat et le haut fonctionnaire Pierre Laroque.

La Sécurité sociale «est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes», peut-on lire sur son site. Elle repose sur le principe de solidarité garantissant à chacun une protection financière contre les aléas de la vie. Elle protège l’ensemble des résidents du territoire français.

666 milliards d'euros en 2025

Selon les dernières données disponibles, les dépenses de la Sécurité sociale pour 2025 sont fixées à plus de 666 milliards d'euros, toutes branches confondues. Cela équivaut à 22% de la richesse nationale – le PIB s’élève environ 2.900 milliards d’euros. En 2025, le déficit social s'élèverait à 22,1 milliards, un niveau jamais atteint hors période de crise (contre les 16 milliards envisagés dans le projet de loi déposé en 2024 par le gouvernement de Michel Barnier). Il serait de 24,1 milliards d’euros en 2028.

Concernant son financement, la Sécurité sociale est soutenue par des cotisations calculées à partir de taux fixés à l'échelon national qui sont à la charge pour partie de l'employeur, et pour partie du salarié. Les travailleurs payent ainsi environ 16% de leur salaire brut chaque mois (Vieillesse, CSG-CRDS…), tandis que les entreprises reversent une partie de leur richesse (environ 29% des salaires brut). Au total, cela donne 80% du financement qui est partagé entre salariés et entreprises.

Pour les 20% restants, c’est l’État qui fournit une partie des impôts collectés, appelés ITAF. Les impôts et taxes affectés (ITAF) sont des prélèvements obligatoires explicitement affectés au financement de la protection sociale, parmi lesquels la contribution sociale généralisée (CSG) qui représente à elle seule plus de la moitié des ITAF, mais aussi d’autres taxes spécifiques sur l’alcool ou le tabac.

À noter que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées sur les revenus d'activité, les revenus de remplacement (pension retraite, allocation chômage, par exemple), les revenus du patrimoine et les revenus de placements.

Les personnes résidant fiscalement en France et à la charge d'un régime français obligatoire d'assurance maladie sont soumises à la CRDS (0,5%) et à la CSG selon les taux suivants : 9,2% sur leurs revenus d'activité, 6,2% sur leurs revenus de remplacement (indemnités journalières de maladie, allocations de chômage...).