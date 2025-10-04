Aéroport de Roissy : le vol d’une compagnie israélienne perturbé par des manifestants pro-palestiniens

À l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ce jeudi, des militants pro-palestiniens ont brandi leurs drapeaux pour perturber l’embarquement d’un vol d’une compagnie israélienne. Une scène filmée et relayée sur les réseaux sociaux.

Une scène improbable dans un lieu pourtant sécurisé. Des militants pro-palestiniens ont fait irruption ce jeudi dans le terminal d'un vol ralliant la France à l'État hébreu, arborant des drapeaux afin de perturber l'embarquement des voyageurs. «Ce qui m'a inquiété, c'est de voir assez facilement, comme nous on l'avait fait d'ailleurs, sue des personnes qui très évidemment faisaient partie de la manifestation, s'étaient infiltrées à l'intérieur du terminal», raconte Esther, l'une des passagères de ce vol à destination de Tel-Aviv (Israël).

Et de détailler : «Il y en avait un qui était dans les mains des policiers. J'ai donc eu le sentiment d'un traitement extrêmement discriminatoire qui vise exclusivement Israël».

Un rassemblement appelé par Rima Hassan

Ce rassemblement, non-déclaré, aux abords du terminal 2B de l'aéroport Charles-de-Gaulle, avait été convoqué par la députée européenne Rima Hassan. «Un vol transportant des composants d'armes vers Israël doit partir ce soir de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à 00h45 ! La France n'a rien fait pour protéger la flottille mais continue à envoyer du matériel militaire ! Ne laissons pas faire (...) Après le rassemblement de 18h30 à république, RDV 22h au terminal 2B a CDG», avait ainsi tweeté l'élue insoumise.

Un vol transportant des composant d'armes vers Israël doit partir ce soir de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à 00h45 !



La France n'a rien fait pour protéger la flottille mais continue à envoyer du matériel militaire !



Ne laissons pas faire



Après le rassemblement… — Rima Hassan (@RimaHas) October 2, 2025

Environ une centaine de manifestants avaient répondu à l'appel et ont été dispersés sans incident par les forces de l'ordre. Une personne a été interpelée pour vol.