Arrestation de Ameur Mansouri : qui est ce narcotrafiquant parmi les plus recherchés de France, interpellé dans les bouchons parisiens après plus de dix ans de cavale ?

Le narcotrafiquant a été interpellé jeudi à la faveur «d'un embouteillage artificiel créé par police, dans le 15e arrondissement de Paris». [© CNEWS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après plus de dix ans de cavale, Ameur Mansouri a été arrêté ce jeudi dans le 15e arrondissement de Paris. Il était reconnu par les autorités comme l'un des plus gros narcotrafiquants de France.

Un gros poisson derrière les barreaux. Ameur Mansouri, narcotrafiquant classé parmi les cibles prioritaires de l'Office anti-stupéfiants (Ofast), a été interpellé jeudi 2 septembre dans le 15e arrondissement de la capitale, a indiqué vendredi 3 octobre le parquet de Paris.

«En fuite depuis 2012», Ameur Mansouri, 49 ans, était classé «top nat» par l'Ofast, c'est-à-dire cible prioritaire. «Deux mandats d'arrêt lui ont été notifiés», a précisé le parquet. 

Ce Parisien de naissance avait notamment été condamné à «15 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt» par le tribunal correctionnel de Paris en décembre 2023. Cette condamnation s'était faite «par défaut, en son absence et sans qu'il ait pu être touché par la convocation» pour «association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants en récidive, escroquerie en bande organisée», a rappelé l'instance judiciaire.  

un embouteillage artificiel pour l'attraper

Cette procédure avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mars 2016 pour «détournement d'un hélicoptère», vecteur «d'une importation de 740 kilogrammes de résine de cannabis entre le Maroc et l'Espagne», a relaté le ministère public.

Il avait été condamné en octobre 2017 «à 9 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt». Les faits reprochés s'articulaient cette fois autour de «plusieurs centaines de kilos» de produits stupéfiants «au profit de plusieurs individus» demeurant notamment à Montrouge, Arcueil et Ivry-Sur-Seine (région parisienne), chargés à leur tour d'écouler la marchandise.

Le narcotrafiquant a été interpellé jeudi à la faveur «d'un embouteillage artificiel créé par police, dans le 15e arrondissement de Paris», selon franceinfo.

