Bas-Rhin : un homme de 26 ans interpellé après avoir tué sa grand-mère à coups de couteau

Un meurtre sordide. Un homme de 26 ans présentant des troubles psychiatriques a été interpellé ce vendredi 3 octobre dans la soirée après avoir tué sa grand-mère à coups de couteau à Alteckendorf, un village du nord de l'Alsace, a rapporté l'AFP citant une source proche de l'enquête.

La procureure de la République de Strasbourg, Clarisse Taron, a confirmé l'ouverture d'une enquête pour meurtre sur ascendant.

Le suspect hospitalisé

Le suspect a été interpellé vendredi après 17h, pour avoir tué sa grand-mère de 88 ans à l'arme blanche à Alteckendorf, commune rurale à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg.

Le mis en cause a été hospitalisé en psychiatrie, son état ayant été jugé incompatible avec la garde à vue. Les enquêteurs n'ont donc pas pu l'entendre pour connaître les raisons de son geste.