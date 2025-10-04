Budget 2026 : quel est cet impôt de production payé par les entreprises que Sébastien Lecornu entend supprimer «d'ici à trois ans» ?

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2026, Sébastien Lecornu a proposé de supprimer progressivement un impôt de production auquel certaines entreprises sont assujetties.

Alors que le budget pour 2026 est décrit comme celui de l'effort, Sébastien Lecornu propose malgré tout de lâcher du leste en baissant progressivement un impôt de production... jusqu'à sa suppression «d'ici à trois ans». Il s'agit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui pèse principalement sur les PME.

D'après l'entourage du chef du gouvernement, cette baisse d'impôt «bénéficierait à environ 300.000 entreprises, pour trois quarts aux Petites ou moyennes entreprises (PME) et Entreprises de taille intermédiaire (ETI)».

Elle représenterait un coût de 1,1 milliard d'euros pour 2026 pour les finances publiques. La baisse de cet impôt se poursuivrait ensuite les années suivantes, jusqu'à disparition.

Une suppression qui devait avoir lieu en 2024

Une telle mesure était réclamée de longue date par les entreprises. La CVAE devait d'ailleurs intégralement disparaître en 2024, après la suppression de la première moitié en 2023. Cela avait toutefois été reporté à plusieurs reprises en raison des difficultés budgétaires rencontrées par la France.

A ce stade il ne s'agit toutefois que d'une proposition de Sébastien Lecornu. Le projet de budget pour 2026 est en effet susceptible d'être modifié tout au long de l'automne par le Parlement, qui pourrait donc vouloir amender l'ampleur de la mesure, voire la supprimer.