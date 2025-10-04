Dites adieu aux boîtes de Camembert en bois made in France, la dernière usine qui les fabrique va fermer en 2026

La Cibem, usine située dans le Calvados et réputée pour la fabrication des célèbres emballages du camembert en bois, est à la recherche d’un repreneur après l’annonce de sa fermeture le 30 septembre dernier.

C’est un coup de massue pour les 104 salariés de la Cibem. Ce mardi 30 septembre, à l’occasion d’une réunion organisée par les représentants du personnel, la fermeture de la Cibem à Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados a été annoncée «du jour au lendemain», a raconté une employée de l’usine à France 3 Normandie.

Véritable institution depuis 1885, cette entreprise a bâti sa réputation grâce à la fabrication des emballages en peuplier du camembert ou ceux du coulommier. L’usine avait déjà été mise en liquidation judiciaire en 2010.

Elle avait été reprise un an plus tard par le groupe Lactalis, mais malgré les investissements de 25 millions d’euros pour moderniser les infrastructures, la Cibem se retrouve de nouveau en difficulté.

«Lactalis a beaucoup investi, mais il y aurait encore beaucoup d'investissements à faire», a expliqué à France 3 Normandie, Jacky Marie, le maire de Saint-Pierre-en-Auge. «J'ai l'impression que l'usine n'a jamais réussi à équilibrer les comptes et la hausse du coup des matières premières n'a pas aidé», a-t-il poursuivi.

Quel avenir pour les salariés ?

Si aucune date de fermeture n’a été annoncée, la direction de l’usine prévoit une cessation d’activité pendant le premier semestre 2026. En attendant, celle-ci a promis qu’elle accompagnerait «chaque salarié, en proposant des solutions de reclassement local en interne, et en identifiant des opportunités externes».

«Une négociation est en cours avec les représentants du personnel afin de définir ensemble les mesures d’accompagnement favorisant ces reclassements», a-t-elle poursuivi.

En parallèle, les dirigeants de l’entreprise se donnent trois mois pour trouver un éventuel repreneur.