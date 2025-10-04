Impôts : attention à ce jour d’octobre où un double prélèvement pourrait être effectué sur votre compte bancaire

En ce mois d’octobre déjà chargé en obligations fiscales, une date mérite une vigilance particulière. Le 27 octobre, pour certains contribuables, deux prélèvements distincts pourraient frapper simultanément leur compte bancaire.

Octobre est un mois redouté par de nombreux contribuables, puisqu’il concentre un grand nombre d’échéances fiscales. Mais cette année, une date particulière pourrait créer une mauvaise surprise. Le 27 octobre, deux prélèvements différents pourraient être exécutés sur votre compte, si vous êtes touché par la taxe foncière et par un supplément d’impôt sur le revenu.

Plusieurs échéances fiscales d’octobre sont à surveiller :

Le 15 octobre est la date limite de paiement de la taxe foncière pour les contribuables qui ne règlent pas en ligne

Le 15 octobre est aussi la date du 10ᵉ prélèvement mensuel d’acompte de l’impôt sur le revenu pour ceux qui perçoivent des revenus sans collecteur (travailleurs indépendants, revenus fonciers, pensions alimentaires…)

Toujours le 15, sera réalisé le 10ᵉ prélèvement mensuel pour les impôts mensualisés (taxe foncière, taxe d’habitation sur résidences secondaires, IFI, etc.)

Le 20 octobre est la date limite de paiement (en ligne) de la taxe foncière (internet, smartphone, tablette). Le prélèvement de cette taxe pour les paiements en ligne aura lieu à partir du 27 octobre.

Le 27 octobre est également la date du deuxième prélèvement lié au solde ou au complément d’impôt sur le revenu, pour ceux dont le montant dépasse 300 €. Autrement dit, le 27 octobre pourrait être la journée des impôts la plus chargée de l’automne fiscal.



Un double prélèvement possible

Pour comprendre ce risque de double prélèvement, il faut penser au prélèvement de la taxe foncière. Si vous payez la taxe foncière en ligne, la date limite de paiement est le 20 octobre. Ensuite, l’administration dispose d’un délai avec un prélèvement sur votre compte, qui interviendra à compter du 27 octobre. Ainsi, même si vous payez dans les temps, le débit effectif se fera le 27 octobre.

Ensuite, intervient le prélèvement du complément d’impôt sur le revenu. Depuis l’instauration du prélèvement à la source en 2019, l’administration ajuste l’imposition l’année suivante à partir de la déclaration des revenus.

Si, après les acomptes et prélèvements déjà réalisés, il reste un solde à payer, deux cas se présentent. D'abord, si le montant à régler est inférieur ou égal à 300 €, un prélèvement unique est effectué le 25 septembre. Ensuite, si ce montant est supérieur à 300 €, il est étalé en quatre prélèvements égaux soit le 25 septembre, 27 octobre, 27 novembre, 29 décembre. Ainsi, pour les contribuables concernés par ce dernier scénario, le deuxième prélèvement du complément d’impôt aura lieu le 27 octobre.

C’est donc le même jour, le 27 octobre, que pourraient coïncider un prélèvement pour la taxe foncière et un prélèvement pour le solde d’impôt sur le revenu, d’où le double prélèvement à surveiller et à anticiper.