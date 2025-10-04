Toute l’actu en direct 24h/24
Journée «tacos à 3 euros» : la campagne de promotion d’une enseigne de restauration rapide tourne au fiasco dans plusieurs villes de France

A Lyon, l'affluence était telle qu'une attente d'une heure et demi était annoncée pour avoir son tacos. [Thibaud MORITZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi 3 octobre, la chaîne de restauration O'Tacos avait mis en place une journée «tacos à 3 euros». Une opération marketing qui a tourné au fiasco dans plusieurs villes du pays. 

Une offre devenue ingérable. Pour célébrer la fin de la journée française du tacos, la chaîne de restauration rapide «O'Tacos» avait annoncé une journée spéciale ce vendredi 3 octobre, avec des «tacos à 3 euros». 

Une offre promotionnelle très intéressante pour tous les fans de tacos en France. Si intéressante, qu'elle a même tournée au fiasco dans de nombreuses villes du pays, amassant des foules immenses dans des restaurants pas forcément préparés pour un tel engouement. 

des clients violents

A Lyon, l'affluence était telle qu'une attente d'une heure et demi était annoncée pour avoir son tacos. Une attente trop longue au goût de certains, allant jusqu'à se battre avec des membres du personnel de la franchise. 

Dépassés par la situation, des employés ont décidé de fermer les portes de leur restaurant pour calmer la situation mais certains clients ne l'entendaient pas de cette oreille et ont tenté de forcer le passage. 

Sur le même sujet «Aujourd'hui, c'est quasiment une émeute par jour dans tous les coins de France», constate Marine Le Pen Lire

Aujourd'hui, la marque O'Tacos est reconnue comme le grand leader du «French Tacos» en France, avec plus de 300 restaurants ouverts sur le territoire.

