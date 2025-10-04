«Le compte n’y est pas» : si «la censure n’est pas un objectif» pour Raphaël Glucksmann, l’eurodéputé appelle le nouveau gouvernement à «plus de justice fiscale»

Alors que Sébastien Lecornu annonçait ce vendredi renoncer à l'usage du 49.3 , Raphaël Glucksmann a réagi dans la foulée. Au premier jour des Rencontres de Place publique en Gironde ce samedi, le leader du parti a estimé que la décision du Premier ministre était «un pas important», mais il ne s'est pas montré satisfait pour autant.

Une annonce qui fait couler beaucoup d'encre. Vendredi 3 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu, annonçait renoncer à l'utilisation du 49.3 tout au long de son mandat, alors qu'il espère éviter une censure de la part des socialistes.

La déclaration du chef du gouvernement a provoqué de nombreuses réactions au sein de la sphère politique française. À La Réole (Gironde) à l'occasion des Rencontres de Place publique ce samedi 4 octobre, Raphaël Glucksmann a jugé que la volonté de Sébastien Lecornu de ne pas recourir à l'article 49.3 était «un pas important», mais «pas suffisant». Il a affirmé attendre du Premier ministre des propositions «en matière de justice fiscale».

la déclaration de politique générale attendue

«La censure n'est pas un objectif en soi» pour l'eurodéputé, mais le locataire de Matignon doit proposer une politique en rupture par rapport aux huit années de macronisme, a martelé l'époux de Léa Salamé en Gironde ce samedi. «Et qui va dans un sens de plus de justice fiscale» pour éviter d'être sanctionné, a martelé le leader de Place publique. Actuellement, «le compte n'y est pas», a-t-il regretté.

Pour Raphaël Glucksmann, dont la formation politique compte deux députés qui siègent avec le PS, «on ne doit pas faire la fine bouche» sur le 49.3, mais «le parlementarisme ce n'est pas un chef de gouvernement qui dit je suis Ponce Pilate» et s'en lave les mains, a-t-il asséné. «La déclaration de politique générale [de Sébastien Lecornu] devra dire clairement ce qu'il entend par justice fiscale», a-t-il répété, avant de réclamer des «éléments tangibles pour qu'on s'oriente vers un compromis».Pour rappel, la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu est attendue mardi 7 septembre prochain.

La création d'une «taxe sur le patrimoine financier» des holdings familiales, proposée par Sébastien Lecornu, est «un pas dans la bonne direction mais ce n'est pas suffisant», a estimé le leader de Place publique, tout comme les mesures sur la pénibilité. «C'est pas rien. Nous on pense qu'il faut prendre mais c'est insuffisant», a-t-il conclu.