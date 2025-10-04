Les députés MoDem ont demandé samedi "une clarification" au Premier ministre Sébastien Lecornu avant de s'engager sur leur soutien au futur gouvernement, craignant de devenir "la variable d'ajustements" des négociations avec la gauche et la droite, dans un courrier dont l'AFP a obtenu copie.
"Au-delà de la méthode, une clarification est nécessaire sur le fond", affirme le président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, dans ce courrier daté de samedi, alors que Sébastien Lecornu peaufine les contours de son équipe gouvernementale.
Les députés du mouvement de l'ex-Premier ministre François Bayrou estiment en effet qu'il "ne serait pas acceptable que le pacte que nous formons avec les forces du bloc central depuis 2017 ne soit désormais plus que la variable d'ajustement de négociations avec la Droite républicaine ou le Parti socialiste".
Après avoir signalé que le parti des Républicains n'avait «pas encore reçu la version corrigée du contrat de gouvernement» de Sébastien Lecornu, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué «reporter la [réunion] en visioconférence pour savoir si oui ou non les LR restent au gouvernement».
Le ministre sortant de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, a annoncé samedi qu'il ne ferait pas partie du prochain gouvernement qu'essaye de composer Sébastien Lecornu, arguant notamment de ses "convictions d'homme de gauche".
"Mes convictions d’homme de gauche, progressiste, mon attachement à la justice fiscale et sociale, à la réduction des inégalités, et ma conception de la décentralisation m’ont conduit à faire ce choix", a détaillé dans un communiqué cet ancien socialiste et ministre de François Hollande.
Coup de bluff ou réelle menace de claquer la porte du gouvernement ? Le patron de LR Bruno Retailleau a mis la pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu en conditionnant sa participation à l'exécutif à un engagement notamment sur l'immigration.
Le couperet doit tomber samedi soir. Les LR resteront-ils au gouvernement ? "C'est ce soir que l'on saura en effet", a confirmé samedi matin sur franceinfo la sénatrice et porte-parole du parti Agnès Evren.
"Le Premier ministre avait fourni une feuille de route à Bruno Retailleau. Celle-ci ne nous convient pas et donc nous nous reparlerons ce soir - députés, sénateurs, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez - pour déterminer notre participation ou non au gouvernement", a-t-elle précisé.
Depuis quelques jours, Les Républicains, qui ont intégré l'exécutif il y a un an avec la nomination de Michel Barnier, font planer le suspense.