Les députés MoDem ont demandé samedi "une clarification" au Premier ministre Sébastien Lecornu avant de s'engager sur leur soutien au futur gouvernement, craignant de devenir "la variable d'ajustements" des négociations avec la gauche et la droite, dans un courrier dont l'AFP a obtenu copie.

"Au-delà de la méthode, une clarification est nécessaire sur le fond", affirme le président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau, dans ce courrier daté de samedi, alors que Sébastien Lecornu peaufine les contours de son équipe gouvernementale.

Les députés du mouvement de l'ex-Premier ministre François Bayrou estiment en effet qu'il "ne serait pas acceptable que le pacte que nous formons avec les forces du bloc central depuis 2017 ne soit désormais plus que la variable d'ajustement de négociations avec la Droite républicaine ou le Parti socialiste".