LR font planer le suspense quant à leur participation au gouvernement de Sébastien Lecornu

Coup de bluff ou réelle menace de claquer la porte du gouvernement ? Le patron de LR Bruno Retailleau a mis la pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu en conditionnant sa participation à l'exécutif à un engagement notamment sur l'immigration.

Le couperet doit tomber samedi soir. Les LR resteront-ils au gouvernement ? "C'est ce soir que l'on saura en effet", a confirmé samedi matin sur franceinfo la sénatrice et porte-parole du parti Agnès Evren.

"Le Premier ministre avait fourni une feuille de route à Bruno Retailleau. Celle-ci ne nous convient pas et donc nous nous reparlerons ce soir - députés, sénateurs, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez - pour déterminer notre participation ou non au gouvernement", a-t-elle précisé.

Depuis quelques jours, Les Républicains, qui ont intégré l'exécutif il y a un an avec la nomination de Michel Barnier, font planer le suspense.