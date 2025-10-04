Le ministre sortant de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, a annoncé samedi qu'il ne ferait pas partie du prochain gouvernement qu'essaye de composer Sébastien Lecornu, arguant notamment de ses "convictions d'homme de gauche".
"Mes convictions d’homme de gauche, progressiste, mon attachement à la justice fiscale et sociale, à la réduction des inégalités, et ma conception de la décentralisation m’ont conduit à faire ce choix", a détaillé dans un communiqué cet ancien socialiste et ministre de François Hollande.
Coup de bluff ou réelle menace de claquer la porte du gouvernement ? Le patron de LR Bruno Retailleau a mis la pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu en conditionnant sa participation à l'exécutif à un engagement notamment sur l'immigration.
Le couperet doit tomber samedi soir. Les LR resteront-ils au gouvernement ? "C'est ce soir que l'on saura en effet", a confirmé samedi matin sur franceinfo la sénatrice et porte-parole du parti Agnès Evren.
"Le Premier ministre avait fourni une feuille de route à Bruno Retailleau. Celle-ci ne nous convient pas et donc nous nous reparlerons ce soir - députés, sénateurs, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez - pour déterminer notre participation ou non au gouvernement", a-t-elle précisé.
Depuis quelques jours, Les Républicains, qui ont intégré l'exécutif il y a un an avec la nomination de Michel Barnier, font planer le suspense.