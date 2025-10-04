Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directNouveau gouvernement : le ministre sortant François Rebsamen ne participera pas au prochain exécutif, arguant de ses «convictions d'homme de gauche»

Le ministre sortant François Rebsamen ne participera pas au gouvernement de Sebastien Lecornu. [© LUDOVIC MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le couperet doit tomber ce samedi soir. Les LR resteront-ils au gouvernement ? «C'est ce soir que l'on saura en effet», a confirmé ce matin la sénatrice et porte-parole du parti Agnès Evren. Depuis quelques jours, Les Républicains, qui ont intégré l'exécutif il y a un an avec la nomination de Michel Barnier, font planer le suspense. Suivez notre direct
Déclaration
Le ministre sortant François Rebsamen ne participera pas au prochain exécutif, arguant de ses «convictions d'homme de gauche»

Le ministre sortant de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, a annoncé samedi qu'il ne ferait pas partie du prochain gouvernement qu'essaye de composer Sébastien Lecornu, arguant notamment de ses "convictions d'homme de gauche".

"Mes convictions d’homme de gauche, progressiste, mon attachement à la justice fiscale et sociale, à la réduction des inégalités, et ma conception de la décentralisation m’ont conduit à faire ce choix", a détaillé dans un communiqué cet ancien socialiste et ministre de François Hollande.

LR font planer le suspense quant à leur participation au gouvernement de Sébastien Lecornu

Coup de bluff ou réelle menace de claquer la porte du gouvernement ? Le patron de LR Bruno Retailleau a mis la pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu en conditionnant sa participation à l'exécutif à un engagement notamment sur l'immigration.

Le couperet doit tomber samedi soir. Les LR resteront-ils au gouvernement ? "C'est ce soir que l'on saura en effet", a confirmé samedi matin sur franceinfo la sénatrice et porte-parole du parti Agnès Evren.

"Le Premier ministre avait fourni une feuille de route à Bruno Retailleau. Celle-ci ne nous convient pas et donc nous nous reparlerons ce soir - députés, sénateurs, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez - pour déterminer notre participation ou non au gouvernement", a-t-elle précisé.

Depuis quelques jours, Les Républicains, qui ont intégré l'exécutif il y a un an avec la nomination de Michel Barnier, font planer le suspense.

FranceGouvernementSébastien Lecornu

À suivre aussi

«J'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose» : comment le dérèglement climatique est devenu une menace pour les Châteaux de la Loire
Pétrolier fantôme russe : le bâtiment arraisonné par la France a repris la mer
Dépression Amy : vents violents, averses... À quoi faut-il s'attendre en France ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités