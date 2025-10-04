Paris : un restaurant casher aspergé de produit chimique

Un restaurant casher du 17ème arrondissement de Paris a été visé ce vendredi matin par une attaque à l’acide, aspergé sur sa façade, selon les premiers éléments de l'enquête. Déjà victime de dégradations par le passé, l’établissement a dû fermer ses portes.

Les faits se sont déroulés vendredi matin dans un restaurant casher sur 17ème arrondissement de Paris. Hier matin, la façade de l'établissement a été aspergée avec un produit chimique. «Le directeur est arrivé et il a trouvé toute la devanture du restaurant pleine de produit sans savoir ce que c'était. Il a pris de l'eau, l'a versée et a vu que ça faisait de la fumée», détaille le propriétaire. Apeuré, «il a reculé et il m'a appelé», raconte la même source.

Selon les premiers éléments, il s'agirait d'acide sulfurique, une hypothèse qui devra être confirmée par le résultat des prélèvements effectués par la police.

«On est passés à un niveau supérieur»

Récemment, cet établissement avait déjà été touché par des dégradations. «On a déjà eu dans le mois, à peu près deux ou trois fois de la colle glu dans la serrure». S'il n'y a pas prêté attention, considérant que ce n'était «pas trop grave», le propriétaire des lieux estime que la donne a changé. «On est passés à un niveau supérieur», admet-il.

Si une enquête a été ouverte, le restaurant lui, est fermé jusqu'à nouvel ordre, notamment le temps du nettoyage.