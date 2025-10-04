Tempête Amy : deux morts recensés, l'un en Seine-Maritime et l'autre dans l'Aisne

Ce samedi, la tempête Amy a fait deux victimes dans le nord de la France. Un homme de 48 ans s'est noyé à Étretat (Normandie) malgré plusieurs tentatives de sauvetage rendues impossibles par les conditions météo. Dans l'Aisne, un jeune conducteur de 25 ans est lui décédé après la chute d'une branche d'arbre sur son véhicule.

Une tempête meurtrière. Alors que la dépression Amy frappait le nord de la France ce samedi 4 octobre, un homme de 48 ans est mort noyé à Étretat, en Normandie. Dans l’Aisne, un jeune conducteur de 25 ans est lui décédé dans un accident de la route causé par les vents violents.

Des tentatives de sauvetage impossibles en raison de la météo

Selon les pompiers de Seine-Maritime, interrogés par l’AFP, la première victime de 48 ans est allée se baigner ce samedi matin à Étretat. Malheureusement, elle n’a pas pu être secourue en raison des conditions météo très défavorables, malgré plusieurs tentatives de sauvetage. Son corps sans vie a été récupéré à 16h, ont précisé les secours.

Dans l’Aisne, en début d’après-midi, la chute d’une «grande branche d’arbre» sur un véhicule qui roulait sur une départementale a tué un jeune conducteur âgé de seulement 25 ans. Selon la préfecture, la passagère a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital d’Amiens.

six départements en vigilance orange

Pour rappel, les cinq départements des Hauts-de-France ainsi que celui de Seine-Maritime sont placés en vigilance orange pour vents violents ce samedi après-midi en raison de la tempête Amy. Cette dernière est venue des îles Britanniques et avait déjà fait un mort vendredi en Irlande.

Cette tempête «génère de fortes rafales de vent sur les départements proches des côtes de la Manche et dans les départements de l'intérieur du nord du pays», a résumé Météo-France dans son point de 16h. Sur le littoral, des rafales atteignant les 130 km/h ont été enregistrées en début d’après-midi.

5.000 foyers privés d'électricité

La région Normandie a été particulièrement touchée par cette dépression où jusqu’à 5.000 foyers étaient privés d’électricité ce samedi matin. Le chiffre est descendu à 2.000 foyers à midi, selon Enedis. En revanche, à cause du renforcement du vent dans l'après-midi, de nouvelles coupures ont été signalées. L'opérateur a prévu un nouveau bilan en début de soirée.

Face à cela, des limitations de vitesse pour les véhicules sur les autoroutes et nationales ont été mises en place dans tous les Hauts-de-France par la préfecture de région jusqu'à samedi 20 heures. Il faudra attendre le début de la soirée pour voir une atténuation de la tempête, a averti Météo-France.