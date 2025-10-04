Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Quatre départements du sud-est de l’Hexagone ont été placés en vigilance jaune pour vents violents, ce dimanche, par Météo-France. Selon le service public, des rafales atteignant les 150 km/h sont attendues en Corse.

La prudence est de mise dans le sud-est du territoire. Pour la journée du dimanche 5 octobre, Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune pour vents violents. L’alerte, qui sera déclenchée durant toute la nuit, prendra fin à midi selon le service public.

© Météo-France

Les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et le Var sont donc concernés par cette vigilance. Selon l’agence météorologique, un «fort coup de vent» est attendu sur l’île de Beauté dans la nuit de samedi à dimanche, avec des rafales atteignant les 150 km/h. «Le vent devrait également souffler fort en Provence. Des pointes à 100-110 km/h peuvent être observées entre les Alpes maritimes et le Var dans la nuit», ajoute Météo-France.

🔎 Prudence ce week-end, un temps perturbé revient sur l'Hexagone :



🌧️ Samedi, pluies et rafales de 120 km/h attendus le long des côtes de la Manche



⚠️ Fort coup de vent en Corse la nuit de samedi à dimanche (150 km/h possible).



👉 https://t.co/t1REXJv38W



🛰️ 03/10/25 à 11 h pic.twitter.com/rT7TRC9gKA — Météo-France (@meteofrance) October 3, 2025

Attention au danger

Les habitants de ces régions devront donc se méfier de cette alerte. «Les vents violents provoquent souvent des dommages et des chutes d'arbres. La puissance du vent peut arracher un arbre avec un risque important pour les passants, les voitures garées ou roulant à proximité ou les maisons voisines», prévient l’établissement public.

Face à cette vigilance, Météo-France conseille d’anticiper et de ranger le mobilier ainsi que les objets laissés à l’extérieur, les rafales pouvant les emporter. Mais des perturbations sont notamment à prévoir.

«L’ensemble des moyens de transports est impacté par des vents forts. Rendue difficile, la circulation peut aussi être entravée par des dégâts sur les voies et les infrastructures des différents réseaux», alerte l’agence météorologique. Et des coupures d’électricité peuvent également survenir. Une nuit houleuse attend donc le sud-est de la France.