Vents violents : voici les 6 départements placés en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 6 départements en vigilance orange pour des «vents violents», qui souffleront pendant la journée de ce samedi 4 octobre.

Prudence à l'approche de la dépression Amy. Six départements ont été placés en vigilance orange pour vents violents par Météo-France sur la journée de ce samedi 4 octobre.

© Météo-France

Sont concernés l’Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme.

Des pointes jusqu'à 130 km/h

À partir de la mi-journée, le vent d’ouest se renforce nettement, accompagné d’averses orageuses. Sur le littoral de la Manche, les rafales atteindront 100 à 120 km/h, avec des pointes possibles jusqu’à 130 km/h.

Dans l’intérieur des terres, elles souffleront entre 90 et 100 km/h, localement jusqu’à 110 km/h. Une accalmie est attendue en début de soirée. 

 

