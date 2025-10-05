CAF en octobre : RSA, APL… À quelle date les aides seront-elles versées ce mois-ci ? 

En ce mois d’octobre, le versement des aides sociales de la CAF arrivera plus tard. On vous explique pourquoi.

C’est le versement mensuel le plus attendu de milliers de foyers : le versement de la CAF. Ils sont 13,5 millions à bénéficier des différentes aides de l’État : allocations familiales, RSA, prime d’activité...

D’ordinaire, ces aides sont versées tous les 5 du mois. Mais pas en octobre ! En effet, le 5 tombant un dimanche, le versement tombera ce mois-ci le lundi 6 octobre, comme l’a annoncé la Caisse d’allocations familiales. «Si le 5 tombe un samedi, le versement est avancé au vendredi précédent et si le 5 tombe un dimanche, il est décalé au lundi suivant», a précisé l'organisme.

Il s’agira du versement le plus tardif de l’année 2025, avec celui du mois de janvier. D’autant plus qu’il est possible que ce le paiement du mois d'octobre n’apparaisse sur le compte des bénéficiaires que mardi, voir plus tard.

En effet, la plupart des banques étant fermées le lundi, les versements ne se font pas avant leur réouverture : «Une fois le paiement effectué, il peut apparaître dans un délai de trois jours ouvrés», indique la CAF.

Des montants variables

Concernant les montants, ils sont de 151,05 euros pour deux enfants et de 344,56 euros pour trois enfants en ce qui concerne les allocations familiales. Le RSA est de 565,34 euros, les AAH sont à partir de 1033,32 euros par mois et la prime d’activité commence à 633,21 euros.

Du côté des APL, le montant est variable selon les ressources du foyer, le prix du loyer et la zone géographique du logement.

Notons que le montant des aides sociales a été réévalué en 2025.