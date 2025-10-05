Essonne : trois gendarmes légèrement blessés à Fleury-Mérogis après un refus d'obtempérer

Trois gendarmes ont été légèrement blessés dans la nuit du 4 au 5 octobre, après qu’un individu a refusé d’obtempérer à la suite d’une conduite dangereuse. Le conducteur a été interpellé quelques kilomètres plus loin.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2025, plusieurs gendarmes ont été blessés à la suite d’un refus d’obtempérer.

Les faits se sont déroulés sur la commune de Fleury-Mérogis (Essonne), en région parisienne.

Après avoir repéré un véhicule pour conduite dangereuse, les gendarmes ont intimé au conducteur de se ranger sur le bas-côté. L’individu a refusé d’obtempérer et a pris la fuite sur l’A6, avant de percuter de plein fouet un véhicule du PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie), ainsi que deux voitures de particuliers.

Selon la Gendarmerie nationale, le bilan fait état de trois gendarmes blessés légèrement, ainsi que d’une civile, légèrement blessée.

Le conducteur arrêté

L’autoroute a été momentanément coupée, le temps que les gendarmes parviennent à interpeller le conducteur et son passager à hauteur de Savigny-sur-Orge.

Selon la gendarmerie, les deux mis en cause ont également été légèrement blessés lors de la course-poursuite.