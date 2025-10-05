Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre en Ukraine : le parquet antiterroriste français ouvre une enquête pour «crime de guerre» après la mort du photojournaliste Antoni Lallican

Antoni Lallican était âgé de 37 ans. [REUTERS/Stringer]
Deux jours après la mort du photojournaliste Antoni Lallican, le Parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «crime de guerre». Détails.

L'objectif est de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé ce dimanche 5 octobre avoir ouvert une enquête pour «crime de guerre» après la mort du photojournaliste français Antoni Lallican, tué vendredi matin dans une attaque de drone dans le Donbass, à l’est du pays présidé par Volodymyr Zelensky.

Les investigations ont été confiées à l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH), a précisé le Pnat, sollicité par l’AFP. Lors de cette attaque, un journaliste ukrainien, Georguiï Ivantchenko, avait, lui, été blessé.

Plus d'informations à venir...

