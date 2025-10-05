Une réunion en visio est organisée à 14h30 ce dimanche, pour déterminer la participation de LR au futur exécutif

Les parlementaires Les Républicains se réuniront à 14h30 dimanche pour décider de la position du parti vis-à-vis du gouvernement de Sébastien Lecornu, a annoncé le vice-président délégué du parti, François-Xavier Bellamy, alors que la participation de LR n'est pas actée.

"C'est la décision qu'on prendra aujourd'hui", a indiqué M. Bellamy sur CNews et Europe 1, alors que le Premier ministre a transmis dans la nuit de samedi à dimanche une feuille de route gouvernementale pour tenter de solidifier sa coalition. Sans confirmer explicitement la participation de LR, M. Bellamy a semblé ouvert à cette option, estimant que le "devoir" de la droite était "d'éviter que le Nouveau Front populaire ne soit le premier groupe parlementaire" à l'Assemblée.