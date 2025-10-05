Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directNouveau gouvernement : Les parlementaires LR se réuniront à 14h30 pour décider de la position du parti vis-à-vis du gouvernement de Sébastien Lecornu

[© Alain Jocard/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu devrait présenter son gouvernement d'ici à la fin du week-end. Suivez notre direct
Alerte
Le parti Horizons d'Edouard Philippe a également convoqué un bureau politique à 14H30, l'UDI réunit aussi ses instances

Plus d'informations à venir...

Alerte
Une réunion en visio est organisée à 14h30 ce dimanche, pour déterminer la participation de LR au futur exécutif

Les parlementaires Les Républicains se réuniront à 14h30 dimanche pour décider de la position du parti vis-à-vis du gouvernement de Sébastien Lecornu, a annoncé le vice-président délégué du parti, François-Xavier Bellamy, alors que la participation de LR n'est pas actée.

"C'est la décision qu'on prendra aujourd'hui", a indiqué M. Bellamy sur CNews et Europe 1, alors que le Premier ministre a transmis dans la nuit de samedi à dimanche une feuille de route gouvernementale pour tenter de solidifier sa coalition. Sans confirmer explicitement la participation de LR, M. Bellamy a semblé ouvert à cette option, estimant que le "devoir" de la droite était "d'éviter que le Nouveau Front populaire ne soit le premier groupe parlementaire" à l'Assemblée.

Sébastien Lecornu transmet au socle commun une "feuille de route gouvernementale" et l'appelle à s'unir

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a transmis dans la nuit de samedi à dimanche une "feuille de route gouvernementale" aux dirigeants du socle commun, appelant ces partis à "s'unir" autour de plusieurs priorités malgré leurs "différences", dans un document révélé par BFMTV et que l'AFP s'est procuré.

"Tout en restant fidèle à nos valeurs, et en prenant acte de nos différences, nous avons décidé d'une feuille de route qui nous rassemble", écrit le locataire de Matignon dans cette lettre aux dirigeants du camp présidentiel et des Républicains, alors qu'il peaufine les contours de son futur gouvernement sans certitude à ce stade que LR y participera.

Gouvernement

À suivre aussi

«Notre devoir, c'est d'éviter que le NFP ne soit le premier bloc parlementaire», assure François-Xavier Bellamy
«Cette gauche est folle, cette gauche-là, c'est la faillite», déclare François-Xavier Bellamy
Nouveau Gouvernement : «En abandonnant le 49.3, Sébastien Lecornu abandonne la seule once d’autorité qu’il avait», dénonce Kevin Bossuet

Ailleurs sur le web

Dernières actualités