Nouveau gouvernement : reconduit place Beauvau, Bruno Retailleau déplore l'absence de «rupture promise» et convoque le comité stratégique des LR ce lundi

Bruno Retailleau et Les Républicains ont remis en cause leur participation au gouvernement de Sébastien Lecornu ce dimanche. Ils ont dénoncé sa composition qui, selon eux, ne respecterait pas les engagements pris. Un comité stratégique se tiendra ce lundi matin pour décider de la suite.

Après avoir choisi de rester dans la majorité, Les Républicains ont rapidement déchanté à la découverte du gouvernement de Sébastien Lecornu ce dimanche 5 octobre. Confirmé au ministère Intérieur, Bruno Retailleau a aussitôt réagi sur X : «La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque le comité stratégique des Républicains», a-t-il annoncé, fixant la réunion au lundi 6 octobre à 11h30.

La composition du Gouvernement ne reflète pas la rupture promise.



Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) October 5, 2025

Le parti, qui avait fini par valider sa participation après un week-end d’hésitations et de négociations serrées avec Sébastien Lecornu, a estimé avoir été trompé.

L'absence de rupture fait débat

La nomination de Bruno Le Maire aux Armées et la faible présence de personnalités LR dans l’équipe gouvernementale semble avoir achevé de tendre les esprits. Plusieurs ténors de la droite évoqueraient déjà une sortie imminente du gouvernement, jugeant que le Premier ministre n’a pas tenu ses engagements.

Dans un moment grave pour le pays, @lesRepublicains ne peuvent pas se défiler. Sortir du Gouvernement quelques heures après avoir accepté d’y participer, c’est jouer le chaos et le désordre. Les Français attendent de nous de la responsabilité. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 5, 2025

Rachida Dati a vite réfuté cette option, elle qui a été reconduite à la Culture : «Dans un moment grave pour le pays, les Républicains ne peuvent pas se défiler. Sortir du Gouvernement quelques heures après avoir accepté d’y participer, c’est jouer le chaos et le désordre. Les Français attendent de nous de la responsabilité.»

Depuis plusieurs semaines, Bruno Retailleau se montrait pourtant prudent. «On n’est pas des abonnés perpétuels au gouvernement», rappelait-il à la mi-septembre, en avertissement à l’exécutif. Lors d’une réunion interne début octobre, il confiait encore à ses élus que «le compte n’y est pas». Des propos que Matignon a minimisés, y voyant un «coup de bluff», mais qui résonnent aujourd’hui comme un avertissement prémonitoire.

Pour Bruno Retailleau, la crise dépasse la simple question ministérielle. La participation de la droite devait redonner souffle et visibilité à un parti fragilisé, un an après son retour aux affaires. Mais l’épisode actuel a ravivé les doutes : l’alliance avec Sébastien Lecornu risque de se transformer en piège politique, menaçant d’entraîner Les Républicains dans une nouvelle traversée du désert à moins de deux ans de l'élection présidentielle.