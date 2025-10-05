Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a qualifié dimanche le gouvernement de Sébastien Lecornu de "cortège de revenants à 80% de LR et anciens LR" et s'est dit convaincu qu'il "ne tiendra pas".

"Des élections pour rien, deux censures pour rien ? Cela ne tiendra pas", a réagi Jean-Luc Mélenchon sur le réseau X, fustigeant "le gavage d'une oligarchie parasite du pays. Le compte à rebours pour les chasser tous est commencé", a-t-il promis.