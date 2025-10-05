Toute l’actu en direct 24h/24
En directNouveau gouvernement : Sébastien Lecornu a transmis au socle commun une «feuille de route gouvernementale» et l'appelle à s'unir

Sébastien Lecornu devrait présenter son gouvernement d'ici à la fin du week-end. Suivez notre direct
Alerte
Une réunion en visio est organisée à midi ce dimanche, pour déterminer la participation de LR au futur exécutif

Une vidéoconférence sera organisée ce dimanche à midi, pour déterminer la participation de LR (Les Républicains) au futur exécutif, selon une source à CNEWS.  

Sébastien Lecornu transmet au socle commun une "feuille de route gouvernementale" et l'appelle à s'unir

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a transmis dans la nuit de samedi à dimanche une "feuille de route gouvernementale" aux dirigeants du socle commun, appelant ces partis à "s'unir" autour de plusieurs priorités malgré leurs "différences", dans un document révélé par BFMTV et que l'AFP s'est procuré.

"Tout en restant fidèle à nos valeurs, et en prenant acte de nos différences, nous avons décidé d'une feuille de route qui nous rassemble", écrit le locataire de Matignon dans cette lettre aux dirigeants du camp présidentiel et des Républicains, alors qu'il peaufine les contours de son futur gouvernement sans certitude à ce stade que LR y participera.

