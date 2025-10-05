Pau : un adolescent de 13 ans mis en examen pour viol et violences avec arme dans son collège

Un adolescent âgé de 13 ans a été mis en examen pour viol, agression sexuelle et violences avec arme, après s'être introduit dans l'enceinte de son collège de Pau muni d'un couteau, a indiqué ce dimanche le parquet.

Un dossier lourd pour un adolescent de 13 ans. Ce dimanche 5 octobre, le parquet de Pau a annoncé la mise en examen d'un jeune garçon de 13 ans pour viol, agression sexuelle et violences avec arme, alors qu'il s'était introduit précédemment dans l'enceinte de son collège avec un couteau.

L'adolescent avait été interpellé jeudi 2 octobre en fin d'après-midi, après s'être rendu «muni d'un couteau» et «avec la volonté d'en découdre». Mais sans faire de blessé dans son collège de Sainte-Bernadette à Pau, selon le parquet.

L'adolescent placé sous contrôle judiciaire

L'adolescent, arrivé récemment en «phase d’observation» dans le but d'être admis dans cet établissement privé, est soupçonné d'avoir violé et agressé sexuellement une autre élève du collège «antérieurement» à son intrusion armée, a précisé le parquet.

Selon nos confrères de la radio Ici Béarn-Bigorre, la victime accuse l'adolescent de l'avoir obligée à lui faire une fellation durant un cours d'histoire-géographie, et le garçon s'était ensuite rendu armé au collège dans le but de se venger de ces accusations.

Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire, qu'il suivra depuis un centre éducatif fermé pour mineurs, a ajouté le parquet de Pau.