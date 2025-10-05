Retour du soleil, températures de saison... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

D'après les prévisions de Météo-France, la semaine du 6 au 12 octobre s'annonce globalement douce, avec des températures de saison et un soleil au rendez-vous.

Après une fin de semaine perturbée par la tempête Amy, notamment au nord du pays, la France pourrait connaître un temps plus clément pour les jours à venir. Le soleil devrait être présent et les températures seront douces.

Ce changement sera notable dès lundi, qui s'annonce comme une journée ensoleillée. Météo-France prévoit tout de même quelques nuages au nord et dans le Grand-est mais le ciel sera bleu sur une large partie du pays.

Lundi, la France sera ensoleillée, avec quelques nuages au nord. ©Météo-France

Les températures s'accorderont en conséquence, avec jusqu'à 23 °C dans l'après-midi au sud, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Les minimales seront à chercher à l'est, avec 13 °C à Strasbourg (Bas-Rhin) et même 12 °C à Bourg-Saint-Maurice (Savoie).

Cette tendance devrait se maintenir sur la journée de mardi, avec un ciel un peu plus voilé sur la partie nord du pays. Le mercure continuera en revanche de grimper, s'approchant ou dépassant les 20 °C dans de nombreux départements.

La grisaille fera son apparition mercredi. ©Météo-France

Mercredi, la grisaille commencera doucement à se généraliser. Le soleil sera voilé par les nuages sur toute la France, en particulier au nord. Les températures resteront plutôt douces puisqu'elles ne descendront pas en dessous de 16 °C dans l'après-midi.

La journée de jeudi sera la seule marquée par la pluie. ©Météo-France

La journée de jeudi fera figure d'exception au sein de cette semaine plutôt stable puisqu'elle sera marquée par les précipitations et une légère chute des températures. La perturbation sera toutefois de courte durée puisque le soleil sera de retour vendredi et au cours du week-end.

À noter que des nuages parfois menaçants pourraient apparaître dimanche près de la Méditerranée. Ils seront liés à une dépression évoluant entre la Catalogne et la Sardaigne.