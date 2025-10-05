«Rien de la rupture que les Français attendent», «La même équipe que François Bayrou» : Les réactions politiques s'enchaînent après l'annonce des premiers noms du gouvernement de Sébastien Lecornu

Le gouvernement de Sébastien Lecornu se dévoile peu à peu avec une première salve de noms ce dimanche soir. Les réactions des oppositions ne se sont pas faites attendre face à une «rupture» déjà attaquée.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, déplore sur X «un gouvernement composé des derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse». Selon lui, ce gouvernement «a décidément tout de la continuité, absolument rien de la rupture que les Français attendent». «Nous l'avions dit clairement au Premier ministre: c'est la rupture, ou la censure», prévient-il.

Le gouvernement annoncé ce soir, composé des derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse, a décidément tout de la continuité, absolument rien de la rupture que les Français attendent. — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 5, 2025

De son côté, Jean-Luc Mélenchon critique sur X un «cortège de revenants à 80 % de LR et anciens LR embauchés pour continuer une politique qui a provoqué tant de souffrance populaire et de dégâts écologiques». «Des élections pour rien, deux censure pour rien? Cela ne tiendra pas», assure-t-il. «Le compte à rebours pour les chasser tous est commencé».

Des élections pour rien, deux censure pour rien ? Cela ne tiendra pas.… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 5, 2025

Pas davantage séduite, Marine Le Pen n’a pas non plus les faveurs de ce gouvernement. La patronne du groupe RN à l’Assemblée fustige un «gouvernement à l'identique, assaisonné de l'homme qui a mis la France en faillite», tacle direct à Bruno Le Maire, nommé aux Armées. «Les bras nous en tombent», conclut-elle.

Les bras nous en tombent… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 5, 2025

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a salué la composition d’un gouvernement qui «rassemble et ressemble au socle». «Sans le 49-3, le Parlement aura le dernier mot : la vraie rupture est celle-là», a-t-il défendu, en référence à sa volonté d’instaurer une nouvelle méthode de gouvernance.

Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France.… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 5, 2025

Fraîchement nommé ministre des Armées, Bruno Le Maire réagit sur X : «Dans les circonstances exceptionnelles que traverse la France, on ne se dérobe pas». «Je viens pour servir les Français. Je viens pour servir nos soldats. Je le ferai avec la passion et la détermination qui m’ont toujours guidé», poursuit-il.

Je viens pour servir les Français. Je viens… — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 5, 2025

Gérald Darmanin est reconduit en tant que garde des Sceaux : «Le Président de la République et le Premier ministre m’ont proposé d’être, à nouveau, ministre de la Justice. Conscient des enjeux pour notre pays, avec détermination et humilité, j’ai accepté afin de poursuivre les réformes importantes lancées dès mon arrivée à la Chancellerie», écrit-il sur X.

Dès lundi, il se rendra à Condé-sur-Sarthe pour inaugurer la deuxième prison de haute sécurité, après Vendin-le-Viel, et annonce l’arrivée imminente des 40 premiers narcotraficants dans cet établissement. Dans son message, il insiste sur la défense de tous les agents du ministère de la Justice et sur la priorité donnée aux victimes dans le système judiciaire : «Je lancerai une révolution pénale avec le projet de loi SURE, pour beaucoup plus de fermeté et de rapidité des décisions de justice».



Conscient des enjeux pour notre pays, avec détermination et humilité, j’ai accepté afin de poursuivre les réformes importantes lancées dès mon arrivée à la Chancellerie.… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 5, 2025

La députée européenne Manon Aubry raille sur X : «Sébastien Lecornu nomme le même gouvernement que celui de Bayrou, en encore un peu plus à droite et avec quelques revenants. En espérant le soutien du RN pour survivre. Vous la sentez bien la rupture là ? Qu'ils ne défassent pas leur carton : la censure arrive !»

Qu'ils ne défassent pas leur carton : la censure arrive ! — Manon Aubry (@ManonAubryFr) October 5, 2025

Agnès Pannier-Runacher a été reconduite au ministère de la Transition écologique et de la Biodiversité. Sur X, elle s’est dite "honorée de la confiance renouvelée du Président de la République et du Premier ministre". "Au regard de l’urgence climatique et des attentes des Français, c’est avec lucidité, gravité et détermination que j’aborde la poursuite de ma mission en tant que ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche", a-t-elle ajouté.