Tempêtes : voici les mois les plus risqués, selon Météo-France 

Météo-France a récemment révélé les cinq mois qui étaient les plus exposés aux tempêtes. Préparez vous : elles s'approchent doucement mais sûrement.

L’automne est là : l’occasion de ressortir les bottes de pluie et coupe-vent pour se préparer aux mois à venir, qui pourraient apporter encore plus de vent, voire des tempêtes.

En effet, certaines saisons sont particulièrement propices aux tempêtes. Selon Météo-France, 56 % des tempêtes surviennent en hiver, 25 % en automne, 17 % au printemps et seulement 2 % en été.

Dans le détail, voici les cinq mois les plus exposés aux tempêtes en France :

Janvier arrive en tête avec 75 tempêtes enregistrées entre 1980 et 2021.

Il est suivi de février, qui a connu 68 tempêtes sur la même période.

La troisième place revient à décembre, avec 59 tempêtes depuis 1980.

Juste au pied du podium, novembre enregistre 45 tempêtes en 41 ans.

La cinquième place revient à mars et ses célèbres «giboulées de mars», avec également 45 tempêtes sur la période étudiée.

En bas du classement, on retrouve octobre, avril, juillet et septembre ex-aequo, suivis de mai, juin, et enfin août, avec seulement 2 tempêtes en 40 ans.

Les littoraux très exposés

En résumé : nous entrons dans la période la plus critique de l’année en matière de dépression, alors accrochez-vous bien.

La France n’est pas épargnée par les tempêtes, qui restent relativement régulières dans l’Hexagone, même si leur intensité peut varier. On se souvient évidemment des tempêtes Lothar et Martin, qui avaient balayé la moitié nord du pays en 1999 avec des rafales dépassant 170 km/h, ainsi que de Xynthia en 2010, qui avait provoqué d’importants dégâts sur le littoral atlantique, combinant vents violents et submersions marines.

Météo-France distingue deux types de tempêtes : les océaniques et les Méditerranéennes. Les premières touchent principalement l’ouest et le nord-ouest du pays, tandis que les secondes concernent surtout le littoral méditerranéen. En somme, les zones côtières et les littoraux sont particulièrement exposés.