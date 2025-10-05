TVA à 5,5 % : Philippe Etchebest veut sauver le «pays de la gastronomie»

Dans une tribune publiée ce samedi, les chefs Philippe Etchebest et Stéphane Manigold dénoncent une fiscalité qui ne distingue pas gastronomie et fast-food. Ils demandent une TVA à 5,5 % pour les établissements qui cuisinent eux-mêmes leurs plats.

Pour Philippe Etchebest et Stéphane Manigold, la TVA devient un combat. «Au fond, nous avons une micro-ondoisation de la société en France, qui est quand même le pays de la gastronomie. On est devenus presque la vitrine de la malbouffe américaine», a expliqué Stéphane Manigold, président du groupe Éclore.

À la tête d'une dizaine de restaurants dont certains étoilés, des chefs ont dénoncé, dans une tribune du Figaro qu'ils ont co-signée, la taxation trop élevée et plaident pour une TVA à 5,5 %, réservée aux établissements avec le titre de maître-restaurateur.

Dans la restauration, la TVA s'applique sous trois formes différentes : le taux réduit, à 5,5 % pour tous les produits qui seront consommés ultérieurement, le taux intermédiaire, fixé à 10 % pour les plats et boissons servis directement à table. En ce qui concerne les alcools, confiseries et autres produits spécifiques, cette taxe monte à 20 %.

«Un choix de société»

C'est donc un problème de fonds fiscal pour Stéphane Manigold, puisque la TVA à 10 % s'applique à son établissement comme à ceux de la restauration rapide et ses employés ne font pas le même travail. «Comme vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de valeur ajoutée parce que ce sont des cuisiniers que nous payons pour travailler des produits bruts, c'est ça le vrai métier de la restauration à la base», a-t-il tancé.

Et le chef de poursuivre : «Toutes ces personnes là participent à l'économie, au modèle social. Il faut le préserver, mais c'est un choix de société.» Alors France du goût ou France du sachet ? C'est le choix qu'il faut faire pour ces patrons de la gastronomie.