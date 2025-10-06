Le RN et ses alliés "censureront systématiquement tout gouvernement" jusqu'à une dissolution, annonce Éric Ciotti

Le Rassemblement national et ses alliés de l'UDR "censureront systématiquement tout gouvernement" jusqu'à la dissolution ou la démission du chef de l'Etat, a affirmé lundi Éric Ciotti à l'issue d'une réunion de l'intergroupe entre ses députés de l'Union des droites pour la République (UDR), son parti, et le RN.

"Pour arrêter cette mascarade ridicule, il faut retourner aux urnes et il faut le faire le plus vite possible", a déclaré le député des Alpes-Maritimes.