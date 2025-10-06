«En ces heures, le chef de l'État dispose de deux voies possibles : soit la démission, soit la dissolution», a écrit Marine Le Pen, sur X.
Le Rassemblement national et ses alliés de l'UDR "censureront systématiquement tout gouvernement" jusqu'à la dissolution ou la démission du chef de l'Etat, a affirmé lundi Éric Ciotti à l'issue d'une réunion de l'intergroupe entre ses députés de l'Union des droites pour la République (UDR), son parti, et le RN.
"Pour arrêter cette mascarade ridicule, il faut retourner aux urnes et il faut le faire le plus vite possible", a déclaré le député des Alpes-Maritimes.
La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a dénoncé lundi l'oeuvre d'un "monde politique en train de s'effondrer" après que le président Emmanuel Macron a demandé au Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de mener "d'ultimes négociations" d'ici "mercredi soir" afin d'aboutir à une "plateforme d'action" pour la "stabilité du pays".
"Tout ça est un peu triste. C'est vraiment les derniers messages d'un monde politique qui est en train de s'effondrer et qui s'accroche comme une moule à son rocher", a estimé Marine Tondelier devant la presse.
Emmanuel Macron s'est dit prêt lundi à "prendre ses responsabilités" en cas de nouvel échec du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, auquel il a donné 48 heures pour tenter des négociations de la dernière chance, a-t-on appris auprès de l'entourage du chef de l'Etat.
Par ce message, le président semble faire planer la menace d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale.
Sur X, Sébastien Lecornu a annoncé avoir «accepté à la demande du président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays».
Lors d’un entretien, Emmanuel Macron a demandé à Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, de mener, d’ici à mercredi soir, d’ultimes négociations afin de définir une plate-forme d’action et de stabilité pour le pays.
Bruno Le Maire a annoncé sur X, avoir proposé à Emmanuel Macron de se retirer du gouvernement.
«Dans ces conditions, j’ai proposé en fin de matinée au président de la République de me retirer du gouvernement sans délai et de transférer mes responsabilités de ministre des Armées au Premier ministre».
Lors d'une prise de parole face à la presse ce lundi 6 octobre, Marion Maréchal, eurodéputée et présidente d'Identité-Libertés, a affirmé : «Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités et démissionner».
Le Parti socialiste a appelé Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre "issu de la gauche et des Ecologistes" après la démission choc de Sébastien Lecornu lundi matin, a déclaré le secrétaire général du PS Pierre Jouvet.
"Nous demandons donc aujourd'hui au président de la République la nomination d'un ou d'une Première ministre issu de la gauche et des Ecologistes ouvert aux compromis, s'engageant, comme nous l'avions dit il y a plusieurs semaines, à ne pas utiliser l'article 49.3", a déclaré M. Jouvet, un proche d'Olivier Faure, devant la presse.
Sa voiture a franchi la porte du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré à 16h15. Nommé le 9 septembre, Sébastien Lecornu s'était rendu aux premières heures de la matinée à l'Élysée pour remettre sa démission à Emmanuel Macron.
Selon une source proche de l'Elysée, Emmanuel Macron ne prévoit, à ce stade, aucune prise de parole ce lundi.
Le président du groupe Ensemble pour la République Gabriel Attal et Olivier Faure, premier secrétaire du parti Socialiste, seront les invités du journal de 20h de TF1 ce soir.
Refusant la réunion proposée par La France insoumise, le Parti socialiste a proposé une réunion à l’ensemble des partis de gauche, à l’exception de LFI, a appris CNEWS auprès d’une source interne au parti.
«Le gouvernement concentrait toutes les conditions pour être censuré», a déclaré sur TF1 le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau.
Il a également indiqué «ne pas du tout se sentir responsable» de la démission de Sébastien Lecornu.
Le patron de l'Union des droites pour la République (UDR), Eric Ciotti, allié au RN, a appelé lundi à un "retour aux urnes", avec l’organisation d'une nouvelle élection présidentielle après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu.
"Quand il y a crise, la seule solution, c'est l'élection (...), le retour aux urnes", a déclaré l'ex-patron des Républicains, en marge de la présentation de son équipe de campagne municipale à Nice.
L'annonce de la démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu lundi a fait fortement chuter le cours des banques françaises à la Bourse de Paris, très sensibles au risque sur la dette française.
BNP Paribas (-4,45% vers 12h00), la Société Générale (-5,85%) et le Crédit Agricole (-4,25%) ont immédiatement plongé après l'annonce, survenue peu après l'ouverture de la Bourse.
Une situation politique sans précédent historique se présente.
Nous avons le devoir d'y répondre en redonnant la parole au peuple.
Une réunion du groupe des députés RN doit se tenir à l'Assemblée nationale à 17h.
Les deux chefs de file du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ont appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu.
Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a salué lundi matin l'attitude du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui vient de présenter sa démission, saluant la "dignité" et l'"honneur" de ce "gaulliste".
"Je me demandais si il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un, et il vient de démissionner avec dignité et honneur", a écrit sur X le premier secrétaire du PS.
La cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé lundi qu'une démission d'Emmanuel Macron serait une décision "sage", mais a surtout appelé le chef de l'État à une dissolution qu'elle juge "absolument incontournable".
Sébastien Lecornu : «On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies» pic.twitter.com/la1LyNYATq
— CNEWS (@CNEWS) October 6, 2025
Le vice-président des Républicains François-Xavier Bellamy a affirmé lundi que son parti n'avait rien "à redouter (..) d'une dissolution", excluant toute responsabilité de LR si Emmanuel Macron devait convoquer des législatives anticipées.
La France insoumise demande "l'examen immédiat" à l'Assemblée nationale de sa motion de destitution du président Emmanuel Macron, après la démission de Sébastien Lecornu à peine plus d'une douzaine d'heures après la nomination de son gouvernement, a indiqué lundi matin Jean-Luc Mélenchon.
Sur X, la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, a appelé Emmanuel Macron à "partir". "Le compte à rebours est lancé", a-t-elle ajouté.
Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, fera une déclaration depuis Matignon à 10h45, a annoncé son entourage lundi.
Ce fidèle soldat d'Emmanuel Macron a remis lundi matin sa démission au président de la République, à peine plus d'une douzaine d'heures après la nomination de son gouvernement. Le chef de l'Etat l'a acceptée, plongeant un peu plus la France dans l'impasse politique. Sébastien Lecornu avait été nommé Premier ministre le 9 septembre.
Le président du RN Jordan Bardella a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu.
"Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale", a réagi M. Bardella en arrivant au siège de son parti.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué.
Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement. Il devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée.
Le vice-président du RN Sébastien Chenu "ne voit pas aujourd'hui d'autre voie que celle de la censure" immédiate du gouvernement Lecornu, une décision qui devrait être arbitrée dans la journée par Marine Le Pen et Jordan Bardella.
"Je ne vois pas une autre voie que la censure à partir du moment où, sur le fond, il n'y a pas de rupture et sur la forme, il y a un retour en arrière", a jugé Sébastien Chenu sur franceinfo.
La nouvelle porte-parole du gouvernement Aurore Bergé a appelé lundi le patron des Républicains Bruno Retailleau à ne pas quitter l'exécutif au nom "du sens de l'État".
"Je ne veux pas imaginer, en fait, que la question qui soit posée aujourd'hui, ce soit celle du nombre de places que les uns et les autres on aurait", a estimé Aurore Bergé sur France 2.
Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a redemandé lundi un nouveau débat parlementaire sur la très contestée réforme des retraites de 2023 pour "d'ici la fin décembre avoir la possibilité de l'abroger", sans quoi le PS votera la censure du gouvernement de Sébastien Lecornu.
"Si le gouvernement est prêt à ce que cette discussion puisse avoir lieu et que nous puissions, d'ici à la fin décembre, avoir la possibilité d'abroger la réforme des retraites, alors moi, je suis prêt à dire que je suis prêt à jouer le jeu jusqu'au bout", a déclaré le député socialiste sur France Inter. Sinon, "je ne vois pas ce qui nous conduirait à ne pas voter la censure", a-t-il complété, alors que le gouvernement Lecornu est déjà sous le feu des critiques.
Des adhérents qui expriment leur colère en interne, le président Bruno Retailleau qui convoque une réunion d'urgence lundi: les LR digèrent mal la composition du gouvernement de Sébastien Lecornu, en particulier la présence de Bruno Le Maire, qu'ils accusent d'avoir contribué à la "dette abyssale" de la France.
"La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise", a déploré sur le réseau X le ministre de l'Intérieur pourtant reconduit.
"Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains", une instance qui regroupe les principales personnalités des Républicains qui se réunira à 11H30, a ajouté Bruno Retailleau.
Critiqué de toutes parts et fragilisé de l'intérieur par la fronde des Républicains de Bruno Retailleau, le gouvernement de Sébastien Lecornu paraît déjà proche de l'implosion lundi, dès son premier jour.
Le locataire de Matignon est attendu à 16h00 à l'Elysée pour un premier Conseil des ministres autour d'Emmanuel Macron, accompagné des 18 ministres nommés dimanche soir dans l'équipe gouvernementale.