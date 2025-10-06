De la démission de Sébastien Lecornu à son «retour» pour d'ultimes négociations : revivez la folle journée de lundi

Ce lundi 6 octobre a été particulièrement mouvementé dans la sphère politique française. Départs surprises, prises de parole ou encore «retour» inattendu, voici le récapitulatif de cette folle journée.

Un scénario rocambolesque. Alors qu'il venait tout juste de former son gouvernement, Sébastien Lecornu a décidé de remettre sa lettre de démission à Emmanuel Macron, ce lundi matin. De quoi lancer une journée particulièrement mouvementée.

Après avoir été le Premier ministre à avoir mis le plus de temps à former son gouvernement, nécessitant pas moins de 26 jours pour nominer ses ministres, Sébastien Lecornu est devenu, ce lundi, le plus rapide à démissionner, en seulement 27 jours.

«on ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies»

Quelques heures seulement après cette décision choc, qui a pris de court l'ensemble de la classe politique française, l'ancien maire de Vernon est apparu devant la presse pour une «rare» prise de parole. Dans celle-ci, il soutient qu'«on ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies».

EN DIRECT | Déclaration du Premier ministre. https://t.co/2pkRDWyuKF — Gouvernement (@gouvernementFR) October 6, 2025

«Depuis 3 semaines, j'ai pourtant tenté de bâtir les conditions grâce auxquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France et répondre à quelques urgences qui ne peuvent pas attendre 2027, l'élection présidentielle : la sécurité du quotidien, les questions liées au pouvoir d'achat et à l'emploi, la Nouvelle-Calédonie, les armées, dans un contexte international difficile, etc», a-t-il repris, devant les caméras de l'Élysée, où il venait de remettre la démission de son gouvernement.

Quelques heures plus tard, Bruno Retailleau a également pris la parole, sur TF1, pour se dédouaner de toute responsabilité dans cette décision : il explique ne «pas du tout» se sentir responsable de la démission de celui qui avait décidé de le maintenir en poste, en tant que ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau ajoute qu'il était pour lui «hors de question» de «cautionner un Premier ministre de gauche».

Il a notamment révélé avoir été surpris par la nomination de Bruno Le Maire, placé en tant que ministre des Armées, qui lui avait été «cachée». Le président des Républicains parle d'un «problème de confiance». «Le gouvernement, tel qu'il a été nommé, concentrait toutes les raisons de la censure. C'était une question de jours. C'est pour ça que j'ai voulu avoir une parole forte», a-t-il soutenu.

La gauche en embuscade pour occuper Matignon

À la suite de ces prises de parole, la gauche s'est rapidement entretenue pour réclamer «la nomination d'un ou d'une Première ministre issue de la gauche et des Ecologistes», comme l'a expliqué le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet.

Si, selon plusieurs proches du dossier, le patron du PS Olivier Faure n'a pas à ce stade été contacté par l'Élysée, malgré que son nom revenait lors de la nomination de Sébastien Lecornu, le PS n'appelle toujours pas à «la dissolution, ni au départ du chef de l'État», précise Pierre Jouvet. Il a ajouté que les socialistes allaient se rencontrer «dans les prochaines heures», aux côtés de leurs partenaires de gauche et des Écologistes, «de Place Publique au Parti communiste (...) qui partagent avec nous la même volonté de gouverner et agir, pour trouver l'issue à cette crise politique».

Reste que de son côté, LFI plaide, lui, pour la destitution d'Emmanuel Macron et n'est pas concernée par les tractations actuellement tenues à gauche. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui entretient toujours des relations houleuses avec le PS, se prépare à une dissolution de l'Assemblée, voire, une démission d'Emmanuel Macron. Une rencontre a par ailleurs eu lieu entre Jean-Luc Mélenchon, les organisations fondatrices de la Nupes et du Nouveau Front populaire.

Bruno Le Maire quitte à son tour le gouvernement

Au cœur de la journée, c'est au tour de Bruno Le Maire d'avoir défrayé la chronique. Soutenant qu'«aucune situation individuelle ne doit bloquer le bon fonctionnement du pays et de nos institutions», il affirme avoir proposé sa démission en fin de matinée. «Le président de la République a accepté ma proposition», relate-t-il sur le réseau social X.

Ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission, dans des circonstances géopolitiques graves, pour servir la France et les Français.



Je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et… — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 6, 2025

«Je souhaite que cette décision permette la reprise des discussions en vue de former un nouveau gouvernement, dont la France a besoin. Mon engagement au service de la France et des Français restera toujours animé par le souci de l’intérêt général et de l’Etat», ajoute-t-il dans cette publication.

Enfin, en début de soirée, c'est au tour du président de la République de marquer de son empreinte cette journée singulière. Emmanuel Macron a en effet sommé Sébastien Lecornu de mener des négociations de la dernière chance pour obtenir un programme qui lui permettrait d'avoir «la plate-forme d'action et de stabilité» qu'il appelait de ses vœux, selon les termes de l'Élysée.

Emmanuel Macron a déclaré qu'il se tenait prêt à «prendre ses responsabilités» en cas de nouvel échec du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu.

Une déclaration qui n'a pas manqué de faire apparaitre des rumeurs de nouvelle dissolution de l'Assemblée, seulement un an après avoir eu recours à l'article 12 de la Constitution. Certains ont même avancé l'hypothèse d'une possible démission du Président, qui ne semble cependant pas d'actualité selon l'Élysée.