«Épargnez-nous 48h de cirque supplémentaire», «La comédie a assez duré»... Les réactions de la classe politique après le retour de Sébastien Lecornu à l'Élysée

Sébastien Lecornu a remis sa démission ce lundi 6 octobre à Emmanuel Macron, qui l’a acceptée. Mais à peine parti, le Premier ministre démissionnaire est déjà de retour à l'Élysée, afin de définir «une plate-forme d’action et de stabilité pour le pays» d’ici à mercredi soir pour le président de la République. Cette décision a suscité de vives réactions au sein de la classe politique française.

Une saga politique décriée. Emmanuel Macron a chargé le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de «mener, d'ici à mercredi soir, d'ultimes négociations» pour établir «une plate-forme d'action et de stabilité pour le pays», moins de 12 heures après que ce dernier a présenté son gouvernement, puis remis sa démission ce lundi 6 octobre.

Mais cette décision n'a pas manqué de faire réagir les opposants politiques.

«soit la démission, soit la dissolution»

Dans une vidéo publiée quelques minutes après l'annonce, Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national (RN), a estimé que seules «deux voies» s'ouvraient au dirigeant français : «soit la démission, soit la dissolution».

«[Cette dernière] est à nos yeux irrémédiable. Le Rassemblement national réclame des élections dans un seul but, celui qui conduit notre action politique : la défense des intérêts de la France et des Français», a-t-elle ajouté.

Invité sur LCI, le vice-président du groupe, Louis Aliot, a anticipé qu'«il ne se passera rien d'ici à mercredi». «Absolument rien de plus que ce que nous avons vécu maintenant depuis de nombreux mois, c'est le refus de voir la réalité en face», a-t-il poursuivi.

Selon lui, Emmanuel Macron «perd aujourd'hui l'assise populaire et la légitimité». «Nous allons vers une crise de régime, personne ne la souhaite», a-t-il souligné, estimant que «le chef de l'État tente de gagner du temps pour ne pas retourner devant les Français».

Laure Lavalette, porte-parole du parti et députée du Var, a également appelé aux urnes, priant Sébastien Lecornu de «nous épargner un cirque supplémentaire et laisser Emmanuel Macron assumer ses responsabilités, seul face à l’Histoire».

«Les macronistes ont trouvé un négociateur, un Premier ministre démissionnaire pour négocier sa démission», a ironisé Éric Ciotti, à la tête de l'Union des Droites, alliée du RN, affirmant que «la comédie a assez duré. Tous les prochains gouvernements devront être censurés. Fin de la mascarade, place au vote des Français !».

Du côté de la gauche, le leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a déploré un «moment politique sans précédent historique dans la Vᵉ République» dans un billet de blog. «Il est l’origine du chaos ! [...] Les gouvernements choisis ont eu pour Premier ministre des personnalités figurant sur les bancs les plus minoritaires de l'Assemblée nationale», a-il fustigé.

«Il n'y a donc pas à avoir peur du vote populaire. Au contraire, il faut le solliciter en lui donnant les moyens de prendre la décision jusqu’au bout», a souligné le député de la 4ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône.

Une classe politique unanime

Manuel Bompard, le coordinateur de LFI, a annoncé qu'une motion de destitution déposée par 104 parlementaires sera examinée par le bureau de l'Assemblée nationale mercredi matin. D'après lui, cet examen déterminera notamment «la possibilité de voter la destitution du président de la République en commission et en hémicycle». «Chaque formation politique sera mise au pied du mur de ses responsabilités», a noté le député des Bouches-du-Rhône.

Mathilde Panot a, quant à elle, rappelé que le Premier ministre démissionnaire, censuré sous le gouvernement Barnier/ Bayrou, a été nommé à Matignon mais a démissionné. «Mais Macron charge ce même Lecornu de continuer cette politique qui n’a plus aucune légitimité. La fin de règne de la Macronie est interminable. Qu’ils s’en aillent tous !», a-t-elle ajouté.

Marine Tondelier, la numéro Une des Écologistes, a déclaré devant la presse que «tout ça est un peu triste. C'est vraiment les derniers messages d'un monde politique qui est en train de s'effondrer et qui s'accroche comme une moule à son rocher».

«Emmanuel Macron a 3 options : La cohabitation avec la gauche et les écologistes, choix qui a notre préférence ; La dissolution ; La démission. Notre travail est de nous préparer à toutes ces hypothèses», a-t-elle ajouté lors d'une allocution, proposant à «tous nos partenaires de gauche de nous réunir demain à 9h dans un lieu neutre pour y travailler».

La députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, a déploré une mission «ridicule» confiée à Sébastien Lecornu, appelant à «passer à autre chose». «C'est une manière de gagner du temps, c'est ridicule, mélodrame. Qu'on arrête ça», a-t-elle estimé.

Le président de la République s'est dit, lui, prêt ce lundi à «prendre ses responsabilités» en cas de nouvel échec du chef de gouvernement démissionnaire.