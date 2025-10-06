Pompe à chaleur : tout savoir sur ce nouveau coup de pouce pouvant aller jusqu'à 13.000 euros

Depuis le 1er octobre, un nouveau dispositif «coup de pouce chauffage» offre aux ménages français une aide inédite pour remplacer leurs chaudières au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur plus propres.

Avec une baisse des températures en France, vous avez peut-être envie ou besoin de remplacer votre système de chauffage à la maison. Depuis le 1er octobre, un dispositif renforcé de la prime «coup de pouce chauffage» est entré en vigueur en France et est valable jusqu’au 31 décembre 2030. Il permet d’inciter les ménages à remplacer les chaudières au fioul ou au gaz par des systèmes de chauffage plus propres et moins énergivores.

Les plus modestes peuvent bénéficier d’une aide pouvant atteindre 13.000 euros dans certaines configurations. Pour les ménages avec des revenus intermédiaires ou plus élevés, le montant est plus faible, mais reste significatif dans certains cas, la prime pouvant couvrir 100 % des coûts de remplacement, de façon totale ou quasi‑totale. L’aide peut aussi varier en fonction de la région, de son utilisation, du nombre de personnes dans le foyer.

Comment bénéficier de l’aide ?

Pour bénéficier de cette aide, plusieurs conditions sont prises en compte. Il faut remplacer une chaudière utilisant une énergie fossile (fioul, charbon, gaz non à condensation) par une pompe à chaleur (air/eau, eau/eau) ou une technologie équivalente plus propre. Le logement doit ensuite être bâti depuis au moins deux ans.

Ce dispositif ne s’applique pas pour les résidences secondaires dans la version renforcée depuis octobre 2025. Enfin, la pompe à chaleur doit répondre à certains seuils de performance énergétique.

Par exemple, pour une pompe à chaleur air/eau, elle doit présenter une efficacité saisonnière minimale soit 11 % pour usage moyen ou haute température, 126 % pour basse température, selon le type d’installation.

Les devis doivent être signés à partir du 1er octobre 2025, et les travaux doivent être achevés avant le 31 décembre 2030. Il faut toutefois être prudent. Pour bénéficier de l’aide, l’entreprise réalisant les travaux doit être RGE (Reconnu garant de l’environnement). Le devis doit être accepté avant la signature, et faire partie d’une offre signée avec une entreprise signataire de la charte «coup de pouce chauffage».

Cette aide vise à accélérer la décarbonation des logements tout en rendant ces équipements plus abordables pour l'ensemble des ménages. À noter que la prime «coup de pouce chauffage» est cumulable avec MaPrimeRénov et l’éco-prêt à taux zéro.