«Retour aux urnes», «Macron démission», «Premier ministre éphémère»... Les réactions fusent après l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu

Après l’annonce de son gouvernement ce dimanche, Sébastien Lecornu a remis sa démission ce lundi 6 octobre à la surprise générale. Un retournement de situation qui a fait énormément réagir.

Un coup de théâtre. Moins de 24 heures après l’annonce de son gouvernement, Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre ce lundi 6 octobre. Une décision largement commentée par la classe politique.

«Sans doute le Premier ministre éphémère n’avait pas de marge de manœuvre et sans doute, c’est Emmanuel Macron lui-même qui a composé ce gouvernement, donc je ne veux pas accabler monsieur Lecornu», a réagi Jordan Bardella, président du Rassemblement national, dans la foulée de l’annonce.

Jordan Bardella réagit en direct à la démission de Sébastien Lecornu pic.twitter.com/FZ23Spdo1h — CNEWS (@CNEWS) October 6, 2025

«Il n'y a pas de solution, il n'y en aura pas demain : j'appelle le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale», a jugé Marine Le Pen au sortir de la réunion du bureau du Rassemblement national.

Le député RN, Frédéric Falcon a également appelé à la dissolution de l’Assemblée nationale pour sortir de l’impasse. «Un gouvernement qui aura tenu à peine quinze heures. Un triste record. La seule solution : un retour au peuple ! », a-t-il écrit.

De son côté, le député Guillaume Bigot a ironisé : «C’est Emmanuel Macron qui aurait dû remettre sa démission. Les Français l’auraient accepté».

❌ Alors que c’est Emmanuel Macron qui aurait dû la remettre. Les Français l’auraient accepté. #gouvernementlecornupic.twitter.com/BpXngvgPR4 — Guillaume Bigot (@Guillaume_Bigot) October 6, 2025

«Un État en crise, des gouvernements successifs, des institutions paralysées et les Français délaissés. Le désordre doit cesser : dissolution ou démission, et vite », a estimé le nouveau vice-président de l’Assemblée nationale, Sébastien Chenu.

Un État en crise, des gouvernements successifs, des institutions paralysées et les Français délaissés. Le désordre doit cesser : dissolution ou démission, et vite ! #gouvernementlecornu — Sébastien Chenu (@sebchenu) October 6, 2025

Marion Maréchal a plaidé de son côté pour «un retour aux urnes» et «une coalition des droites».

«Je me demandais s'il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un, et il vient de démissionner avec dignité et honneur», a pour sa part salué le leader du Parti socialiste, Olivier Faure.

Je me demandais si il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un, et il vient de démissionner avec dignité et honneur. — Olivier Faure (@faureolivier) October 6, 2025

LFI souhaite la démission d’Emmanuel Macron

Cheffe de file de la France insoumise à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot a appelé à la démission du président de la République ou sa destitution. «Nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron», a-t-elle déclaré. Une position partagée par ses collègues insoumis.

Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron. — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 6, 2025

«Sébastien Lecornu démissionne, la crise de régime ne se règlera que par la démission de Macron, l’artisan du chaos», a ainsi estimé l’insoumis Rodrigo Arenas. De son côté, Clémence Guetté, a écrit sur X : «Retour à la case départ. La France n'a plus ni de Premier ministre, ni de gouvernement. Il n'est plus possible de faire autrement : le président de la République doit partir.»

La députée socialiste du Finistère, Mélanie Thomin, a de son côté estimé que Sébastien Lecornu est «un Premier ministre broyé par l’impasse politique dans laquelle Emmanuel Macron l’a précipité».

Toutefois, la gauche n’est pas la seule à demander la démission ou la destitution du président de la République. En effet, David Lisnard, figure phare des Républicains, a déclaré : «L’intérêt de la France commande qu’Emmanuel Macron programme sa démission, pour préserver les institutions et débloquer une situation qui était incontournable depuis la dissolution absurde.»

L’intérêt de la France commande qu’Emmanuel Macron programme sa démission, pour préserver les institutions et débloquer une situation qui était incontournable depuis la dissolution absurde. Il est le premier responsable de cette situation. De nouvelles législatives devront suivre… — David Lisnard (@davidlisnard) October 6, 2025

«Il est le premier responsable de cette situation. De nouvelles législatives devront suivre l’élection du nouveau président, à l’issue d’une campagne électorale qui confrontera démocratiquement des projets forts. La Vème République et l’avenir de notre pays sont en jeu», a-t-il ajouté. Même son de cloche du côté de Nicolas Dupont-Aignan, qui a martelé : « La macronie coule définitivement ! Avec un tel naufrage, la seule solution est la destitution du Président ! Afin de convoquer une élection présidentielle anticipée !»

Des espoirs d'union encore présents

Ministre démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher a réagi à cette annonce : «Comme beaucoup d’entre vous, je désespère de ce cirque où chacun joue son rôle, mais où personne ne prend ses responsabilités (…) Aujourd’hui, j’appelle chacun à se ressaisir. On ne sortira pas de l’ornière en cultivant les divisions (…) Il faut aussi inclure des partis ou des groupes qui sont une partie de la solution comme l’UDI ou LIOT».

Comme beaucoup d’entre vous, je désespère de ce cirque où chacun joue son rôle, mais où personne ne prend ses responsabilités.



Je n’oublie pas que j’ai été élue députée du Pas-de-Calais grâce au front républicain en juillet 2024. Ce choix n’était pas un renoncement, mais un acte… — Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) October 6, 2025

«La France a besoin d’un cap : protection sociale et autorité de l’État. Il faut donc un vrai gouvernement de coalition ÉQUILIBRÉ avec des ministres de gauche, écologistes, du centre et de droite républicaine», a plaidé l’ancienne socialiste et membre du gouvernement Bayrou, Juliette Méadel.

🚨La France a besoin d’un cap : protection sociale et autorité de l’Etat. Il faut donc un vrai gouvernement de coalition ÉQUILIBRÉ avec des ministres de gauche, écologistes, du centre et de droite républicaine. Il faut trouver urgemment l’équilibre avec humilité et sens de la… — Juliette Méadel (@juliettemeadel) October 6, 2025

«La nomination d’un·e premier·e ministre de gauche est l’issue à ce carnage. La dissolution est une autre option pour le président Macron, dont la demande de démission ne peut que s’amplifier», a estimé Clémentine Autain, ajoutant : «Face à la tragédie politique qui se joue, la gauche et les écologistes doivent retrouver le chemin de l’union.»

«Sébastien Lecornu est un homme d’État, qui se bat depuis des semaines pour trouver le meilleur compromis possible pour les Français. Tous ses efforts ont été réduits à néant, en quelques heures, par les tristes calculs d’une caste politique (tous partis confondus) qui tourne sur elle-même», a déploré le député Renaissance Charles Rodwell.