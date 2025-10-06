«Une France dans le chaos», «une démission à la surprise générale»... La presse internationale réagit au départ de Matignon de Sébastien Lecornu

A la surprise générale, Sébastien Lecornu a démissionné de son poste de Premier ministre après seulement 26 jours à Matignon. Un départ qui fait fortement réagir au-delà des frontières françaises.

Une crise politique de taille. La démission de Sébastien Lecornu provoque des remous en France mais aussi à l’international où le départ du Premier ministre français après seulement 26 jours fait les gros titres.

Outre-Manche, la BBC titre : «Le Premier ministre français Sébastien Lecornu démissionne après moins d’un mois» et rappelle la crise profonde dans laquelle se trouve la France avec sa succession de gouvernements et sa dette qui est «la troisième dette publique la plus élevée de la zone euro après la Grèce et l'Italie».

Aux Etats-Unis, le New York Times évoque «une démission à la surprise générale». De son côté, la chaîne CNN estime que ce «geste surprenant qui a plongé le pays dans une crise politique encore plus profonde.»

Chez nos voisins les plus proches, les réactions se font également nombreuses. Ainsi, le quotidien espagnol El País a souligné le triste record établi par Sébastien Lecornu qui est devenu le «Premier ministre le plus court de l’histoire française, n’ayant même pas complété la liste des membres de son gouvernement».

Le quotidien italien Corriere della Sera évoque pour sa part «une France dans le chaos» et dans une «situation inédite» entre une possible démission d’Emmanuel Macron ou encore sa destitution, une nouvelle dissolution de l’Assemblée ou bien la nomination d’un Premier ministre d’opposition.

En Belgique, l’Avenir met en avant «Le Premier ministre le plus éphémère de l’histoire», alors qu’en Allemagne l’effondrement des marchés boursiers à la suite de cette annonce est mis en avant par die Welt.