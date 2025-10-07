2 ans des attaques du 7-Octobre : un hommage ce mardi au Quai d'Orsay à la mémoire des 51 Français victimes du Hamas

Ce mardi, au ministère français des Affaires étrangères, un hommage sera rendu aux 51 Français décédés lors des attaques du 7 octobre 2023 perpétrés sur le sol israélien par le Hamas. La cérémonie est organisée au Quai d'Orsay dès 10h.

Un moment d'émotion. Sur les ondes de France Inter, Jean-Noël Barrot a annoncé la tenue d'une cérémonie au Quai d'Orsay en mémoire des 51 Français morts le 7 octobre 2023.

«Mardi 7 octobre à 10h, une cérémonie sera organisée au Quai d'Orsay, en hommage des 51 Français qui sont morts le 7 octobre ou en captivité, parce que nous leur devons», a déclaré le ministre des Affaires Etrangères.

Un plan de paix pour Gaza discuté ce jeudi à Paris

Il a également annoncé qu'une réunion destinée à «concrétiser» le plan de paix pour Gaza se tiendrait ce jeudi à Paris, avec des homologues de pays européens et arabes.

Si l'information n'a pas été confirmée par le Quai d'Orsay, plusieurs ministres européens ont déjà évoqué leur venue au sein de la capitale française ce jeudi. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a par exemple déjà confirmé qu'il participerait à une réunion jeudi à Paris sur Gaza : «Le 9 octobre, j'aurai déjà une réunion à Paris avec les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ainsi qu'avec les Pays Arabes, et après, en Egypte, se tiendra la Conférence pour la reconstruction».

Au même titre que les Etats-Unis, la France est le pays étranger ayant compté le plus grand nombre de victimes lors de ces attaques. Au total, 1.219 personnes ont péri le 7 octobre 2023 lors des attaques du Hamas, selon les données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza, dont 25 sont mortes selon l'armée israélienne.

Depuis lundi, en Egypte, les discussions vont bon train entre les représentants de l'Etat hébreu et du mouvement islamiste. Ils tentent de s'entendre sur un plan de paix qui devrait prendre «plusieurs jours» a être élaboré selon le président américain Donald Trump.