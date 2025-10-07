Alerte enlèvement : une petite fille de 3 ans portée disparue à Alençon dans l'Orne, son père recherché

Une petite fille de 3 ans prénommée Khuslen est portée disparue à Alençon, dans l'Orne, depuis le lundi 6 octobre dans la soirée. Son père est suspecté de l’avoir enlevée.

Le dispositif «Alerte enlèvement» a été déclenché ce mardi pour retrouver Khuslen, une petite fille âgée de 3 ans, «d’origine mongole à la peau mate, mesurant 95 cm, avec des yeux et des cheveux noirs, ainsi qu’une mèche sur le front», qui aurait été «enlevée à Alençon le 6 octobre 2025 aux alentours 21h40», a alerté le ministère de la Justice. Au moment des faits, elle portait un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey.

🔴 Alerte Enlèvement en cours dans le département de l'Orne.

Selon le communiqué du ministère, le suspect serait son père, Enkhtaivan Enkhbold, un homme de 36 ans d’origine mongole. Il mesure 1m69, allure mince, cheveux bruns, yeux noirs, une grosse tache rouge dans le cou. Il portait un pull vert et des baskets. Il a un tatouage de la poitrine jusqu’à l’omoplate avec des motifs tribaux. Il aurait pris la fuite à bord d’un véhicule blanc Peugeot 308 immatriculé EY-361-LY.

Si vous localisez l’enfant, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à [email protected], rappelle le ministère de la Justice.