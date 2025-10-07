Audiovisuel public : après la publication d’un rapport alarmant, Delphine Ernotte et Sibyle Veil auditionnées par les sénateurs à partir de ce mardi

Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, et Sibyle Veil, présidente de Radio France, sont convoquées à partir de ce mardi devant la commission de la culture du Sénat après la publication d’un rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions.

Le rapport de la Cour des comptes sur l’audiovisuel public a été le déclencheur du cycle d’auditions organisé par la commission de la culture du Sénat présidé par le sénateur centriste Laurent Lafon. Débuté le 1er octobre par la convocation du président de l’Arcom, Martin Ajdari, la commission reçoit ce mardi Delphine Ernotte. Sibyle Veil, son homologue de Radio France, se présentera, elle, devant les sénateurs le lendemain.

Les deux patronnes de l’audiovisuel public français répondront aux questions des sénateurs après que la Cour des comptes a alerté sur « la forte dégradation financière » qu’a connue France Télévision entre 2017 et 2024, qui est « dans une situation non soutenable sans réformes structurelles majeures ».

L'audiovisuel public dans la tourmente

Selon le rapport publié le 23 septembre 2024 par l’institution présidée par Pierre Moscovici, cette situation s’explique par un cadrage budgétaire de l'État et des parlementaires « instable », mais aussi par des causes structurelles comme des charges d’exploitation trop élevées et certaines « rigidités » en matière de gestion des ressources humaines.

L’audition des deux présidentes s’inscrit dans un contexte délicat pour France Télévisions après l’affaire Legrand-Cohen et la suspension de l’examen de la réforme de l’audiovisuel public.