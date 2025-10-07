Brouillard en France cette semaine : à quoi s’attendre ?

Alors que tous les voyants sont au vert concernant les vigilances de Météo-France cette semaine, le brouillard risque de s'installer dans plusieurs régions.

Une accalmie après l'agitation. La tempête Amy a balayé la France ce week-end et elle a laissé des traces : deux personnes sont décédées. Une des victimes est un homme de 48 ans qui s'est noyé à Étretat (Normandie), l'autre est un jeune conducteur de 25 ans, décédé après la chute d'une branche d'arbre sur son véhicule dans l'Aisne.

Cette dépression, qui a généré «de fortes rafales de vent sur les départements proches des côtes de la Manche et dans les départements de l'intérieur du nord du pays», selon Météo-France parait désormais loin, tant la météo de cette semaine va s'avérer différente.

En effet, les prévisionnistes annoncent un temps de «nouveau anticyclonique». Mais cela ne signifie pas forcément que le ciel bleu dominera cette semaine, au contraire, l’absence de vent pourrait favoriser l’apparition de nuages bas et surtout de brumes parfois tenaces, en particulier sur les plaines du nord et de l’ouest.

Présence de nuages bas jusqu'à vendredi

Ce phénomène sera visible dès mercredi, où «les nuages s’épaississent à l’avant d’une perturbation atténuée qui parcourt le pays jeudi en donnant des nuages et quelques pluies sur les reliefs. À l’aube, de nombreux brouillards et grisailles se forment sur la moitié nord du pays», écrivent les prévisionnistes.

«En revanche, le Sud conserve un temps pleinement ensoleillé tout au long de la journée», ajoutent-ils.

Jeudi, «la perturbation affaiblie de la veille progresse sur le pays, apportant un ciel très nuageux des piémonts pyrénéens au Nord-Est, accompagné de quelques pluies faibles».

Météo-France annonce que vendredi, l'anticyclone se renforcera à nouveau, «favorisant le retour d’un temps sec. Le ciel reste souvent voilé ou nuageux sur la moitié nord, tandis que le soleil s’impose plus franchement au sud. Sur ces deux journées, des averses concernent la Corse».

Faiblesse du vent

L'une des raisons favorisant cette présence de nuages bas et de la suspension dans l’atmosphère de très petites gouttelettes d’eau, est le vent, qui va fortement faiblir cette semaine.

Selon le météorologue Yann Amice à Actu.fr, «la masse d’air douce et les nuits claires favoriseront cette humidification des basses couches», rendant fréquente la formation de brouillards épais.

Après la violence de la tempête Amy, la France va donc connaître une semaine plus apaisée, avec des journées plus douces, mais embrumées.