Crise politique : comment s’organise une élection présidentielle anticipée ?

A la suite de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu ce lundi, de nombreux responsables politiques ont appelé au départ d’Emmanuel Macron et à l’organisation d’une élection présidentielle anticipée. Si ce scénario semble encore hypothétique, comment pourrait s’organiser ce scrutin ?

Destitution pour les uns, démission pour les autres. Ce lundi, la départ de Sébastien Lecornu a bousculé, une nouvelle fois, le paysage politique français, témoignant de l’importante crise politique que traverse le pays.

En réaction, de nombreuses formations politiques ont appelé Emmanuel Macron à s’en aller. Des partis et mouvements de l’opposition, à l’image de La France insoumise, de certains membres des Républicains, du Rassemblement national et de l’UDR. Mais aussi du socle commun. Invité ce mardi au micro de RTL, le président d’Horizons et ancien Premier ministre Edouard Philippe a appelé le chef de l’Etat à organiser une élection «présidentielle anticipée» après le vote du budget.

Si le président a donné jusqu’à mercredi à Sébastien Lecornu pour trouver une solution, son départ de l'Elysée, hypothétique, enclencherait l’organisation d’un nouveau scrutin.

Une disposition encadrée par la Constitution

La démission du président de la République crée «une vacance de la présidence». Selon l’article 7 de la Constitution de 1958, celle-ci doit être constatée officiellement par le Conseil constitutionnel.

Dès lors, les fonctions présidentielles cessent immédiatement. Le président du Sénat, Gérard Larcher actuellement, est alors chargé d’assurer l’intérim. A ce poste, il ne dispose pas du pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale, ni d’organiser un référendum.

Le président par intérim est chargé d’organiser, «sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel», une élection présidentielle anticipée. Celle-ci doit se tenir dans un délai compris entre 20 à 50 jours après la démission du chef de l’Etat.

Un délai précis

Par la suite, les règles de candidature à ce scrutin restent identiques. En effet, 500 parrainages d’élus sont toujours requis pour se lancer dans une course à l’Élysée. Le nouveau président est ensuite élu pour 5 ans.

Si de nombreux opposants à Emmanuel Macron appellent à son départ, par différents biais, d’autres souhaitent que le chef de l’État décide plutôt de dissoudre l’Assemblée nationale.

Pour certains alliés du président, le scénario d’une démission d’Emmanuel Macron est même impossible. «La démission ça n’existe pas», a martelé la ministre démissionnaire Aurore Bergé ce mardi sur TF1.