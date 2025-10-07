Les Ecologistes et LFI ont appelé mardi toute la gauche à "agir ensemble" pour porter un "programme de rupture au pouvoir", à la sortie d'une réunion qui les rassemblait, mais sans le Parti socialiste.
"Nous nous adressons à toutes celles et ceux qui ont fait avec nous la NUPES et le NFP", ont écrit simultanément sur X la patronne des Ecologistes Marine Tondelier et les dirigeants insoumis Mathilde Panot et Manuel Bompard. "L'heure est grave: notre responsabilité commune est d'agir ensemble pour porter ce programme de rupture au pouvoir, en finir avec le macronisme et battre l'extrême droite", ont-ils dit, en ajoutant qu'une nouvelle réunion aurait lieu mercredi.
Une rencontre commune s’est tenue ce mardi entre une délégation de la France insoumise, des écologistes et de Générations/L’Après. Un représentant du groupe GDR était également présent.
Nous sommes convenus des points suivants.
Nous avons examiné ensemble toutes les hypothèses…
Le patron des députés Renaissance, Gabriel Attal, a affirmé mardi devant son groupe ne pas souhaiter la démission du président de la République, se démarquant d'Edouard Philippe qui en a émis le souhait, selon des participants à la réunion.
"Nous ne mêlerons jamais nos voix à ceux qui appellent matin, midi et soir à la démission du Président de la République et à une présidentielle anticipée", a affirmé l'ancien Premier ministre, jugeant que "si un président démocratiquement élu et légitime pour aller au bout de son mandat peut être poussé à la démission, c’est tout notre équilibre démocratique qui serait fragilisé".
A la suite de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu ce lundi, de nombreux responsables politiques ont appelé au départ d’Emmanuel Macron et à l’organisation d’une élection présidentielle anticipée. Si ce scénario semble encore hypothétique, comment pourrait s’organiser ce scrutin ?
Edouard Philippe a demandé à Emmanuel Macron, ce mardi 7 octobre sur RTL, d'organiser une présidentielle anticipée après l'adoption du budget et dénonce un "jeu politique affligeant".
Le chef d'Horizons Édouard Philippe a demandé mardi au président Emmanuel Macron d'annoncer qu'"il organise une élection présidentielle anticipée", après l'adoption d'un budget pour 2026, pour "sortir d'une façon ordonnée et digne d'une crise politique qui nuit au pays".
Face à "l'affaissement de l'Etat" qui n'"est plus tenu" selon l'ancien Premier ministre, "la sortie de crise, c'est sur lui qu'elle repose". "On ne va pas faire durer ce que nous vivons depuis six mois pendant 18 mois encore, c'est beaucoup trop long", a estimé Édouard Philippe, évoquant "un jeu politique affligeant".
Sébastien Lecornu entame ce mardi "d'ultimes négociations", à la demande d'un Emmanuel Macron toujours plus sous pression, pour "définir une plate-forme d'action et de stabilité". Une gageure pour le Premier ministre démissionnaire qui devra d'ici mercredi ressouder une coalition fissurée, tout en gérant les menaces de censure des oppositions.
Dès 9H00, Sébastien Lecornu recevra à Matignon des chefs de partis et responsables de la coalition gouvernementale et les présidents des deux chambres du Parlement: Yaël Braun-Pivet (Renaissance, Assemblée) et Gérard Larcher (LR, Sénat). Au lendemain de sa démission spectaculaire sur fond de dissensions avec Les Républicains (LR), il devra composer avec une coalition échaudée par la crise politique dans laquelle s'enfonce l'exécutif.