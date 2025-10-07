Les Ecologistes et LFI appellent toute la gauche à "agir ensemble" pour un "programme de rupture"

Les Ecologistes et LFI ont appelé mardi toute la gauche à "agir ensemble" pour porter un "programme de rupture au pouvoir", à la sortie d'une réunion qui les rassemblait, mais sans le Parti socialiste.

"Nous nous adressons à toutes celles et ceux qui ont fait avec nous la NUPES et le NFP", ont écrit simultanément sur X la patronne des Ecologistes Marine Tondelier et les dirigeants insoumis Mathilde Panot et Manuel Bompard. "L'heure est grave: notre responsabilité commune est d'agir ensemble pour porter ce programme de rupture au pouvoir, en finir avec le macronisme et battre l'extrême droite", ont-ils dit, en ajoutant qu'une nouvelle réunion aurait lieu mercredi.