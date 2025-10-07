Toute l’actu en direct 24h/24
Crise politique : «Il y a une rupture de confiance, une tentative du président de la République d'assujettir le nouveau gouvernement», fustige Bruno retailleau

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il y a une rupture de confiance, on me cache l'essentiel du remaniement, il y a une tentative du président de la République d'assujettir le nouveau gouvernement», a fustigé Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, dans La Grande Interview, ce mardi sur CNEWS, réagissant notamment à la démission de Sébastien Lecornu et aux récentes décisions d'Emmanuel Macron. 

InterviewPolitiqueBruno Retailleauministre de l'intérieurEmmanuel MacronGouvernement

