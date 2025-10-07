Emmanuel Macron a reçu mardi après-midi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et celui du Sénat Gérard Larcher, a indiqué l'entourage du président de la République à l'AFP.

Ils ont été reçus "séparément", indique-t-on de même source sans préciser le but de l'entretien. En vertu de l'article 12 de la Constitution, le chef de l'Etat doit consulter les présidents des deux chambres s'il veut dissoudre l'Assemblée nationale.