Le patron des députés LR Laurent Wauquiez a déploré mardi que la chute du gouvernement de Sébastien Lecornu, provoqué par le président du parti Bruno Retailleau, ait "abîmé l'image" de "stabilité et de responsabilité" qu'incarnait son parti, lors d'une réunion de son groupe, a indiqué à l'AFP un participant.

"J'étais favorable à ne pas participer à l'exécutif), mais ce n’est pas pareil que de censurer ou de faire tomber un gouvernement", a expliqué l'élu de Haute-Loire qui avait effectivement affirmé dimanche que "les conditions n'étaient pas réunies" pour que les LR rejoignent Sébastien Lecornu.