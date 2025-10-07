Crise politique : que représente l’UDI dans le socle commun ?

Membre plus discret du socle commun, l’UDI a décidé de «reprendre sa liberté» ce dimanche, à la suite de l’annonce du gouvernement éphémère de Sébastien Lecornu. Un départ qui pose problème tant la présence du parti centriste est nécessaire pour la majorité présidentielle.

Alors qu’Emmanuel Macron a laissé 48 heures à Sébastien Lecornu, son Premier ministre démissionnaire, pour mener «d’ultimes discussions avec les forces politiques», un parti semble fermé au moindre échange. Ce dimanche, à la suite de l’annonce du gouvernement, l’Union des démocrates et indépendants (UDI) a déclaré sa mise en retrait du «socle commun».

«On ne va pas soutenir un gouvernement auquel on n’appartient pas», a justifié le président du parti centriste Hervé Marseille ce lundi à nos confrères de Public Sénat.

Ce mardi, le parti a également décliné la réunion du socle commun, organisée par Sébastien Lecornu, a appris CNEWS auprès de sources concordantes.

Une présence importante au Sénat

Fondé en 2012 par Jean-Louis Borloo, l’UDI s’avère être un membre important et à part entière de la majorité présidentielle, au même titre que le MoDem et Horizons. Sa présence se fait d’ailleurs particulièrement remarquée du côté du Sénat.

En effet, le groupe Union Centriste (UC), présidé par Hervé Marseille, détient 59 sièges, faisant de lui la troisième force politique au Palais du Luxembourg. Un nombre conséquent et nécessaire pour obtenir une majorité dans la chambre haute du Parlement, à majorité à droite.

A l’Assemblée nationale, l’UDI dispose de 7 députés, principalement dans le groupe LIOT, composé d’élus indépendants de centre-gauche et de centre-droit.

En 2022, le parti avait soutenu Valérie Pécresse au premier tour, puis Emmanuel Macron au second. Un soutien et un poids qui lui a permis d’obtenir certains postes au sein des différents du gouvernement. En effet, l’UDI occupait plusieurs fonctions ministérielles dans l’exécutif de François Bayrou. Valérie Létard au Logement et Françoise Gatel, en charge de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat.

N'ayant pas été sollicité par Sébastien Lecornu, le parti a décidé, pour l’instant, «de reprendre son entière liberté».