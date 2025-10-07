Crise politique : quels sont les présidents français qui ont déjà démissionné ?

À la suite de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu et de son gouvernement le lundi 6 octobre, l'hypothèse d'un départ d’Emmanuel Macron de l'Élysée a pris de l'ampleur. Mais quels sont les présidents qui ont déjà renoncé à leur fonction avant la fin de leur mandat ?

Faisant face à de multiples crises depuis son arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron subit une pression croissante de la classe politique, une partie d'entre elle réclamant son départ après la démission du Premier Ministre Sébastien Lecornu et de son gouvernement le lundi 6 octobre.

Le dirigeant français pourrait ainsi devenir le neuvième président à quitter ses fonctions. Il s'est notamment engagé à «prendre ses responsabilités» en cas de nouvel échec du chef de gouvernement démissionnaire à établir «une plate-forme d'action et de stabilité pour le pays» d'ici à mercredi.

Adolphe Thiers (1871 - 1873)

Élu «chef du pouvoir exécutif de la République française» en 1871, Adolphe Thiers a été contraint d'abandonner la présidence deux ans plus tard par une Assemblée nationale majoritairement monarchiste, à la suite de son ralliement à une «République conservatrice».

Patrice de Mac Mahon (1873 - 1879)

Son successeur, Patrice de Mac Mahon, a démissionné également en 1879, privé du soutien parlementaire face à la montée des républicains.

Jules Grévy (1879 - 1887)

Vainqueur de l'élection présidentielle suivante, le premier chef d'État issu des rangs républicains a été, comme ses prédécesseurs, obligé de quitter son poste après neuf ans de présidence en raison du scandale de trafic de décorations impliquant son gendre Daniel Wilson, qui a finalement été acquitté.

Casimir-Pierre Perier (1894 - 1895)

Le président du Conseil des ministres français et Ministre de l'intérieur a renoncé à ses fonctions car il se sentait ignoré dans ses fonctions et impuissant face aux attaques socialistes.

Paul Deschanel (1920)

Atteint de troubles nerveux, Paul Deschanel a chuté d'un train de nuit le 23 mai 1920, près de quatre mois après son investiture. Après cet accident, qui provoqua l'inquiétude, son état de santé s'est dégradé au point qu'il a dû quitter son emploi le 21 septembre 1920, sous la pression de son entourage et de ses alliés.

Alexandre Millerand (1920 - 1924)

Alexandre Millerand a connu ensuite le même sort à cause cette fois d'une crise politique liée à la victoire électorale du «Cartel des gauches», une coalition électorale d'une cinquantaine de départements.

René Coty (1954 - 1959)

Président sous la IVe République, marquée par l'instabilité ministérielle et la guerre d'Algérie, le dirigeant n'a pas réellement démissionné, mais il a transmis ses pouvoirs au général de Gaulle afin qu'il ramène un climat de calme.

Charles de Gaulle (1959-1969)

Le fondateur et premier président de la Ve République s'est retiré le lendemain de son échec au référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation.

Confrontée à d'importants mouvements sociaux à la rentrée et une impopularité record, Emmanuel Macron a accepté ce lundi 6 octobre la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu après moins d'un mois passé à Matignon. Le chef du gouvernement démissionnaire a été chargé de définir «une plate-forme d’action et de stabilité pour le pays» d’ici à mercredi soir. Cette décision a notamment provoqué de vives réactions au sein de la classe politique française.