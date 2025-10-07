Sébastien Lecornu a demandé à Bercy d’évaluer le coût d’une suspension de la réforme des retraites demandée par le PS

Sébastien Lecornu a demandé il y a 15 jours au ministère de l’Économie une évaluation du coût de l’ensemble du projet de budget alternatif du Parti socialiste, où figure une suspension de la réforme des retraites, a indiqué mardi l’entourage du premier ministre mardi. Sébastien Lecornu «avait saisi Bercy il y a 15 jours sur l’ensemble du projet socialiste de Blois» où ce parti avait présenté son programme économique fin août, selon cette source.

Le premier ministre démissionnaire a par ailleurs présenté mardi, devant les forces politiques reçues tour à tour à Matignon, «un état des lieux de toutes les discussions de ces trois dernières semaines» sur les retraites, a-t-on ajouté, précisant que «les consultations se poursuivent demain».